इन दिनों थिएटर में कई फिल्में लगी हैं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्में धमाल मचा रही है. अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. वहीं 'कैरी ऑन जट्टा 4', 'कॉकटेल 2' जैसी फिल्मों को भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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'वेलकम टू द जंगल'

'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन 20 करोड़ का कलेक्शनकर लिया है. फिल्म ने नेट 39 करोड़ कमाए. वहीं ग्रॉस 46.80 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को अहमद खान ने बनाया है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. आने वाले दिनों में फिल्म से और अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस सहित 30 स्टार्स हैं.

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'कैरी ऑन जट्टा 4'

फिल्म ने दूसरे दिन 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 4.40 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म में गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता जैसे स्टार्स हैं. ये सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी 'कैरी ऑन जट्टा' का चौथा पार्ट है.

'कॉकटेल 2'

फिल्म ने शनिवार को 4.25 करोड़ का बिजनेस किए. फिल्म को 3946 शोज मिले. वहीं फिल्म को 24 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिलीं. फिल्म ने टोटल 78.75 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म को शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आए हैं.

'पेद्दी'

फिल्म ने शनिवार को 79 लाख की कमाई की. राम चरण और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म ने टोटल 212.48 करोड़ की कमाई की. फिल्म के हिंदी वर्जन ने 1 लाख कमाए.

'देऊळ बंद 2'

'देऊळ बंद 2' ने शनिवार को 22 लाख की कमाई की. फिल्म के शोज अब काफी कम हो गए हैं. फिल्म को 143 शोज मिले हैं. वहीं फिल्म को 35 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 73.08 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को प्रवीण तरडे ने बनाया है.



