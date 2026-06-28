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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतलाक की खबरों पर ट्रोल हुए गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला, बोले- एक साल से अलग हैं तो बिग बॉस में क्या ड्रामा था

तलाक की खबरों पर ट्रोल हुए गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला, बोले- एक साल से अलग हैं तो बिग बॉस में क्या ड्रामा था

गौरव खन्ना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में आ गए हैं. उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने शो लॉकअप में खुलासा किया कि वो तलाक लेने वाले हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Jun 2026 12:49 PM (IST)
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एक्टर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला 'बिग बॉस 19 के बाद से ही चर्चा में हैं. शो में दोनों का रोमांस काफी चर्चा में रहा था. अब आकांक्षा चमोला 'लॉकअप 2' में नजर आ रही हैं. शो में एंट्री के साथ ही आकांक्षा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा कि फैंस सदमे में आ गए हैं.

शो में एक्ट्रेस ने बताया कि वो और गौरव तलाक लेने जा रहे हैं और वो पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं. आकांक्षा के इस खुलासे से फैंस शॉक्ड हो गए हैं. फैंस इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि, कुछ यूजर्स इसे पब्लिक स्टंट भी बता रहे हैं. 

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बिग बॉस के घर में क्या हुआ था?

दरअसल, आकांक्षा ने कहा कि वो और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. वहीं गौरव खन्ना ने 24 अगस्त 2025 में शो में एंट्री ली थी और वो शो में 7 दिसंबर 2025 तक रहे. वो शो  के विनर थे. शो में गौरव अपनी पत्नी के बारे में अक्सर बातें करते थे और तारीफ करते हुए नहीं थकते थे. गौरव ने ये भी कहा था कि वो बच्चा चाहते हैं लेकिन उनकी पत्नी को बच्चा नहीं चाहिए. इसीलिए वो अपनी पत्नी के डिसिजन का सम्मान करते हैं.

वहीं जब गेस्ट स्पेशल वीक में आकांक्षा ने एंट्री ली थी तब दोनों के रोमांटिक अंदाज भी काफी वायरल हुआ था. अब यूजर्स बिग बॉस की उन क्लिप्स को लगातार शेयर कर रहे हैं. 

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सच में तलाक या फिर पब्लिक स्टंट?

वहीं शो से निकलने के बाद दोनों को कई बार साथ देखा गया. गौरव ने आकांक्षा संग कई फोटोशूट शेयर किए. वहीं जनवरी महीने में गौरव ने पत्नी आकांक्षा का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था. उस वक्त के वीडियोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे. अब यूजर्स गौरव और आकांक्षा से पूछ रहे हैं कि बिग बॉस के वक्त ये लोग ड्रामा कर रहे थे या फिर अब शो लॉकअप के लिए पब्लिक स्टंट कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- अगर ये लोग एक साल से अलग थे तो वो बिग बॉस के घर में 9th एनिवर्सरी रोमांस क्या था? मतलब इतना फेक गौर खन्ना. आप और आपकी पत्नी हेमशा से फेक थे. वहीं एक यूजर ने मीडिया के शो में आने वाले एपिसोड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें गौरव पत्नी के बारे में बात करते हुए रो रहे हैं. वहीं मालती ने कहा था कि सब ड्रामा है. वहीं एक यूजर ने लिखा- अगर ये लोग तलाक ले रहे थे तो बिग बॉस में क्या ड्रामा था या फिर ये लॉकअप के लिए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Anupama Gaurav Khanna Akanksha Chamola
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