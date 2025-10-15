हरियाणवीं सिंगर और डांसर सपना चौधरी हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. उनके गानों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. साथ ही आए दिन उनके लाइव स्टेज शो के वीडियो वायरल होते रहते हैं. सपना चौधरी की लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है. उनके साथ कुछ न कुछ होता रहता है जिसकी वजह से वो विवादों का हिस्सा बन जाती हैं. सपना ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके ऊपर 35 मुकदमें चल रहे हैं.

शुभांकर मिश्रा को दिए पॉडकास्ट में सपना चौधरी ने अपनी लाइफ को लेकर कई खुलासे किए. बिग बॉस से लेकर अपने करियर की शुरुआत करने तक लेकर उन्होंने कई चीजों के बारे में बात की. सपना ने कई ऐसी चीजों के बारे में भी बात की जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा. सपना से उनपर चल रहे केस के बारे में भी पूछा गया.

सपना पर चल रहे हैं 35 केस

सपना चौधरी और कंट्रोवर्सी हमेशा साथ में रही हैं. वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन ही जाती हैं. सपना ने कहा कि अब उन्हें मुकदमों की आदत हो गई है. सपना ने कहा- उनके ऊपर 35 मुकदमे चल रहे हैं. वो जहां जाती हैं, विवाद पीछे-पीछे आ जाते हैं, लेकिन अब वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं.

5 बार मौत के मुंह से आईं वापस

सपना ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना किया है. उन्होंने बताया कि वो 5 बार मौत के मुंह से वापस आईं हैं. एक बार सपना ने सुसाइड करने की कोशिश की थी. इसके अलावा एक बार लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनकी ट्यूब ब्लास्ट हो गई थी. जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी. ये ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी. सपना दो बच्चों की मां हैं. दोनों ही बच्चों की डिलीवरी के समय भी उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी.

ये भी पढ़ें: Santosh OTT Release: सीबीएफसी ने कर दिया था बैन, अब OTT पर रिलीज होने जा रही कॉन्ट्रोवर्शियल 'संतोष', जानें- कब और कहां देखें