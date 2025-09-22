एक्टर संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. त्रिशाला ने बॉलीवुड से दूरी बनाई हुई है. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी. लेकिन संजय दत्त ने उन्हें एक्टिंग करने से रोका.

2017 में मीडिया से बात करते हुए संजय ने बड़ी बेटी त्रिशाला को लेकर बात का थी. उन्होंने फिल्म भूमि में ऑनस्क्रीन बेटी अदिति राव हैदरी और रियल बेटी त्रिशाला की तुलना पर कहा था, 'अगर त्रिशाला ने एक्टिंग को चुना होता तो मैं उसके पैर तोड़ देता, लेकिन अदिति के साथ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं.'

बेटी के एक्टिंग करियर पर संजय ने कहा था ये

कोईमोई की खबर के मुताबिक, 2013 में उन्होंने कहा था, 'मैं बहुत खुश हूं कि उसका एक्टिंग का भूत उतर गया. उसने कम से कम अभी के लिए अपने एक्टिंग के सपने को छोड़ दिया है. वो बहुत समझदार लड़की है और उसने फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई की है. तो मुझे नहीं पता कि क्यों वो ये सब छोड़कर एक्टर बनना चाहती थी. और इस इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए आपको वहां की भाषा आनी चाहिए. भाषा उसके लिए सबसे बड़ी बाधा होती. भगवान जाने उसे ये आईडिया कहां से आया. पर अब नहीं है. मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही FBI ज्वॉइन कर लेगी और मुझे गर्व महसूस करवाएगी. मुझे लगता है कि पढ़ाई उसके कुछ काम आनी चाहिए.'

आगे संजय ने कहा, 'त्रिशाला एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, फुल स्टॉप. उनकी नौकरी बहुत अच्छी है. वो यहां क्यों आएगी.'





इन फिल्मों में दिखेंगे संजय दत्त

संजय दत्त के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार बागी 4 में देखा गया. अब उनके हाथ में एक दो नहीं कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. वो धुरंधर, द राजासाब, केडी: द डेविल, अखंडा 2, बार, Sheran Di Kaum Punjabi जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.