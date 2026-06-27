गैलेक्सी अपार्टमेंट में कौन रहता है? जानिए कितने सालों से यहां टिका है सलमान का पूरा परिवार

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGalaxy Apartment: गैलेक्सी अपार्टमेंट में कौन रहता है? जानिए कितने सालों से यहां टिका है सलमान खान का पूरा परिवार

Galaxy Apartment: गैलेक्सी अपार्टमेंट में कौन रहता है? जानिए कितने सालों से यहां टिका है सलमान खान का पूरा परिवार

Salman Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर खबरें हैं कि वो अपना घर गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं. यहां उनका परिवार दशकों से रह रहा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता अपना घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' छोड़ने जा रहे हैं. वो अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे और नए घर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि ये कदम उनके और उनके परिवार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान का परिवार दशकों से रह रहा है. 

गैलेक्सी अपार्टमेंट में कौन-कौन रहता है? 

बता दें कि गैलेक्सी अपार्टमेंट एक आठ मंजिला बिल्डिंग है जो मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट में बायरामजी जीजाभोय रोड, बांद्रा बैंडस्टैंड के सामने स्थित है. इस अपार्टमेंट में सलमान खान, उनके माता-पिता और अन्य कई परिवार भी रहते हैं. गैलेक्सी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर 1BHK फ्लैट में सलमान खान रहते हैं और इसकी पहली मंजिल पर उनके पिता सलीम खान और मां सलमा खान रहती हैं. टाइम्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान के 1BHK अपार्टमेंट की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये तक है.

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कब से यहां रह रहा है सलमान खान का परिवार 

सलमान खान के पिता सलीम खान पहले इंदौर में रहते थे. इसके बाद वो एक्टर बनने के लिए मुंबई में आ गए थे और फिर यहीं बस गए. सलीम ने साल 2019 में नीलेश मिश्रा को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में साल 1973 से रह रहे हैं. उन्होंने कहा था, 'अब जाने का द‍िल नहीं है. जब मैं कहीं नहीं जाता हूं तो सलमान भी हमारे साथ यहीं रहता है.'

 
 
 
 
 
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सलीम खान को है अपने घर से बेहद गहरा लगाव

सलमान खान के पिता सलीम खान कई बार अपने इस घर के प्रति अपने लगाव के बारे में बात कर चुके हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मुझे इस जगह से बहुत लगाव है. अगर मैं कभी इस घर से निकल गया, तो मेरा दिल रोएगा. तब मैं खुशी से नहीं रह पाऊंगा.'

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सालों पहले भी आई थी गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ने की खबर

बता दें कि कई सालों पहले भी सलमान और उनके परिवार के गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ने की खबरें आई थीं. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब सलीम ने कहा था, 'ये खबर झूठी है. जब पत्रकारों को कोई खबर नहीं मिलती, तब ऐसी खबरें लिखी जाती हैं. ये खबर पूरी तरह गलत है. सलमान गैलेक्सी अपार्टमेंट नहीं छोड़ रहे हैं. हमारा परिवार उसी में रहेगा. जिसने ये खबर लिखी उसे हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं पता.'

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कहां बनने वाला है सलमान का नया ठिकाना?

सलमान खान का नया घर बांद्रा में ही चिम्बई इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ देर की दूरी पर समुद्र किनारे बनेगा. ये एक छह मंजिला घर होगा. इसके निर्माण को लेकर महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने 16 जून को मंजूरी दे दी थी. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 11:33 AM (IST)
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