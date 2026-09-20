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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड60 की उम्र में भी खुद को कैसे फिट रखते हैं सलमान खान? जानें उनका फिटनेस सीक्रेट

60 की उम्र में भी खुद को कैसे फिट रखते हैं सलमान खान? जानें उनका फिटनेस सीक्रेट

सलमान खान अपनी फिटनेस और शानदार फिजीक के लिए जाने जाते हैं. 60 की उम्र में भी उनका फिट अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. आखिर क्या है उनकी फिटनेस का राज? जानिए उनकी वर्कआउट रूटीन और फिटनेस सीक्रेट.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 05:21 PM (IST)
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बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान एक बार फिर अपनी फिटनेस और शानदार फिजीक को लेकर चर्चा में आ गए हैं. 'बिग बॉस 20' के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए नेशनल टेलीविजन पर अपनी शर्ट उतार दी और 60 साल की उम्र में सिक्स-पैक एब्स फ्लॉन्ट किए. इसके बाद से ही उनकी फिटनेस की खूब चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं सलमान खान का फिटनेस रूटीन.

60 की उम्र में भी फिट हैं सलमान खान
भले ही सलमान खान 60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर कोई भी यही कहेगा कि भाईजान आज भी जवानों को टक्कर देते हैं. सलमान काफी समय से अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देते हैं. वो अपने रोजमर्रा के रूटीन में वर्कआउट के लिए समय जरूर निकालते हैं. 

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60 की उम्र में भी खुद को कैसे फिट रखते हैं सलमान खान? जानें उनका फिटनेस सीक्रेट

जिम में एक्सरसाइज करने के अलावा उन्हें साइकलिंग और वॉकिंग करना भी पसंद है. वो कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी फोकस करते हैं. यही वजह है कि बिजी शेड्यूल के बीच भी सलमान खुद को फिट रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते.

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साइकिलिंग और वॉकिंग भी है रूटीन का हिस्सा
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान को साइकिल चलाना काफी पसंद है. वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर साइकिलिंग करते हुए तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. 

60 की उम्र में भी खुद को कैसे फिट रखते हैं सलमान खान? जानें उनका फिटनेस सीक्रेट

इसके अलावा वो वॉकिंग को भी अपनी फिटनेस रूटीन का हिस्सा रखते हैं. साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी एक्सरसाइज उन्हें एक्टिव रहने और अपना स्टैमिना बनाए रखने में मदद करती हैं.

डाइट पर भी रखते हैं ध्यान
फिट रहने के लिए एक्सरसाइज के साथ डाइट का भी ध्यान रखना जरूरी है. सलमान खान भी अपने खाने को लेकर काफी ध्यान रखते हैं. उनकी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल रहती हैं. इसके साथ ही वो अपनी जरूरत के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट और फैट भी लेते हैं. 

60 की उम्र में भी खुद को कैसे फिट रखते हैं सलमान खान? जानें उनका फिटनेस सीक्रेट

उनकी कोशिश रहती है कि खाने से शरीर को भरपूर एनर्जी मिले और फिटनेस भी बनी रहे. सलमान खान की जब भी शर्टलेस तस्वीरें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है. फैंस उनकी मस्कुलर बॉडी और एब्स देखकर तारीफ करते नहीं थकते. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 20 Sep 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 20
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