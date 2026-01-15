बीएमसी चुनाव 2026 के लिए गुरुवार को महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में वोटिंग हो रही है. बॉलीवुड सेलेब्स भी वोट देने जा रहे हैं. एक्टर अक्षय कुमार भी वोट देने पहुंचे. इस दौरान का अक्षय कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बच्ची अक्षय कुमार से मदद मांगती दिख रही है.

अक्षय के पैरों में गिरकर मांगी मदद

अक्षय कुमार जैसे ही गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं तो एक बच्चे उनके पास आती है और मदद मांगती है. वो बच्ची रोते हुए कहती है- पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं. उनको प्लीज बाहर निकालो. इसके बाद अक्षय उस बच्ची को शांत करवाते हैं और अपने मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप अपना नाम और नंबर लिखवा दो. मैं देखता हूं.

इसके बाद बच्ची अक्षय कुमार के पैर छूती है. अक्षय बच्ची को ऐसा करने से मना करते हैं. अक्षय कहते हैं- बेटा ऐसा मत करो. सोशल मीडिया पर अक्षय का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अक्षय के ये जेस्चर फैंस पसंद कर रहे हैं. बता दें कि अक्षय अपने दयालु नेचर के लिए जाने जाते हैं. वो जरुरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं.

वोट देने के बाद अक्षय कुमार ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि सभी को वोट डालने आना चाहिए. अक्षय ने कहा, 'आज बीएमसी की वोटिंग है. वोटिंग के दिन रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है. सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि घर से बाहर आए और वोट करें. हम अक्सर शिकायतें करते हैं, लेकिन आज जिम्मेदारी निभाने का समय है. डायलॉगबाजी न करें वोट करें.'

वर्क फ्रंट पर अक्षय कुमार को वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3, भूत बंगला जैसी फिल्मों में देखा जाएगा. 2025 में अक्षय को स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2, हाउसफुल 5, जॉली एलएलबी 3 जैसी फिल्मों में देखा गया.