‘प्लीज मुझे मत भूलना’, रोनित रॉय ने बनाई सोशल मीडिया से दूरी, फैंस के लिए लिखा भावुक नोट

टीवी और फिल्मों में शानदार काम कर अच्छी खासी फैन-फॉलोइंग बनाने वाले एक्टर रोनित रॉय ने अचानक अपने फैंस को चौंकाते हुए सोशल मीडिया से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया. इस बात की जानकारी एक्टर ने एक पोस्ट के जरिए फैंस को दी है. इस पोस्ट में उन्होंने एक भावुक नोट लिखा.

डिजिटल वर्ल्ड से अलग होना चाहते हैं एक्टर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उन्होंने फैंस को सोशल मीडिया सेपरेशन की जानकारी दी. एक लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए रोनित ने बताया कि वह कुछ समय के लिए पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड से अलग होना चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द वापसी करेंगे.

View this post on Instagram A post shared by Ronit Bose Roy (@ronitboseroy)

मुझे नए रास्ते तलाश करने है - रोनित

रोनित ने बताया ने अपने नोट में लिखा, “हेलो दोस्तों, मैं जो कहने जा रहा हूं, वो ढेरों प्यार और नरमी के साथ है. आप सब जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं. मैं आपके पोस्ट्स देखता हूं, लाइक और कमेंट करता हूं और जितना हो सके रिप्लाई भी करता हूं. लेकिन अब मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूं, जहां मुझे अपने और अपने परिवार के लिए एक नए रास्ते की तलाश है. एक ऐसा रास्ता जो मुझे बेहतर इंसान, बेहतर रिश्ते और बेहतर एक्टर बनाए.”

‘ये मुझे मानसिक और आध्यात्मिक से मजबूत बनाएंगे’

उन्होंने आगे कहा, “यह रास्ता बिल्कुल नया है. पुरानी आदतों और आराम को छोड़कर आगे बढ़ना कंफर्ट के बाहर जरूर है, लेकिन जरूरी भी है. टोटल डिजिटल सेपरेशन मेरे लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने का रास्ता है. मैं एक नए रोनित को खोजना चाहता हूं, जिसे उम्मीद है आप सब और भी ज्यादा पसंद करेंगे.”

View this post on Instagram A post shared by Ronit Bose Roy (@ronitboseroy)

‘प्लीज मुझे भूलना मत’

एक्टर ने फैंस से माफी मांगते हुए आगे लिखा, “कुछ समय के लिए (पता नहीं कितने समय के लिए) मुझे सोशल मीडिया पर बिल्कुल न दिखने के लिए माफ कर देना. आपका प्यार छोड़ना नामुमकिन है. जैसे ही पर्सनल लक्ष्य पूरे हो जाएंगे और नई अच्छी आदतें बन जाएंगी, मैं जरूर वापस आऊंगा. प्लीज मुझे मत भूलना. आप सभी को ढेरों प्यार.”

ये भी पढ़ें -

दीपक चाहर की वाइफ की 8 तस्वीरें: खूबसूरती में मालती चाहर को टक्कर देती हैं उनकी भाभी