हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदीपक चाहर की वाइफ की 8 तस्वीरें: खूबसूरती में मालती चाहर को टक्कर देती हैं उनकी भाभी

दीपक चाहर की वाइफ की 8 तस्वीरें: खूबसूरती में मालती चाहर को टक्कर देती हैं उनकी भाभी

Jaya Chahar Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की वाइफ जया चाहर से मिलवाने जा रहे हैं. जो खूबसूरती में किसी हीरोइन से कम नहीं हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Jaya Chahar Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की वाइफ जया चाहर से मिलवाने जा रहे हैं. जो खूबसूरती में किसी हीरोइन से कम नहीं हैं.

बिग बॉस 19 में मालती चाहर इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही हैं. फैंस को भले ही उनका गेम पसंद ना आ रहा हो, लेकिन मालती की खूबसूरती और फिटनेस ने फैंस का दिल लूट लिया है. हालांकि यहां हम आपको मालती नहीं बल्कि उनकी भाभी से मिलवा रहे हैं, जो सुंजरता में सिर्फ उन्हें ही नहीं कई एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं.

1/8
इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि मालती चाहर इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं. अब बात करते हैं मालती की भाभी की तो उनका नाम जया चाहर हैं.
इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि मालती चाहर इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं. अब बात करते हैं मालती की भाभी की तो उनका नाम जया चाहर हैं.
2/8
जया चाहर असल में तब चर्चा में आई थी. जब दीपक चाहर ने साल 2021 में हुए आईपीएल में मैच के दौरान स्टेडियम में उनको प्रपोज किया था.
जया चाहर असल में तब चर्चा में आई थी. जब दीपक चाहर ने साल 2021 में हुए आईपीएल में मैच के दौरान स्टेडियम में उनको प्रपोज किया था.
3/8
उस दौरान दीपक और जया की फोटोज खूब वायरल भी हुई थी. तब लोगों ने उन्हें विदेश समझा था. लेकिन ये सच नहीं है. जया दिल्ली की रहने वाली हैं.
उस दौरान दीपक और जया की फोटोज खूब वायरल भी हुई थी. तब लोगों ने उन्हें विदेश समझा था. लेकिन ये सच नहीं है. जया दिल्ली की रहने वाली हैं.
4/8
दीपक चाहर की जया से मुलाकात उनकी बहन मालती चाहर ने ही करवाई थी. क्योंकि वो मलाती की अच्छी दोस्त थी.
दीपक चाहर की जया से मुलाकात उनकी बहन मालती चाहर ने ही करवाई थी. क्योंकि वो मलाती की अच्छी दोस्त थी.
5/8
जया पहले एक कॉर्पोरेट फर्म में काम करती थीं, लेकिन अब वो एक बिजनेसवुमन बन गई हैं. जिसमें वो काफी सफल भी हो गई हैं.
जया पहले एक कॉर्पोरेट फर्म में काम करती थीं, लेकिन अब वो एक बिजनेसवुमन बन गई हैं. जिसमें वो काफी सफल भी हो गई हैं.
6/8
जया चाहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर जया के 283K फॉलोवर्स हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर प्यार बरसाते हैं.
जया चाहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर जया के 283K फॉलोवर्स हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर प्यार बरसाते हैं.
7/8
बता दें कि जया चाहर 33 साल की हैं. वो काफी फिट और खूबसूरत दिखती हैं. इसका सबूत उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देता है.
बता दें कि जया चाहर 33 साल की हैं. वो काफी फिट और खूबसूरत दिखती हैं. इसका सबूत उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देता है.
8/8
बताते चलें कि जया चाहर की ननद मालती चाहर को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो इस हफ्ते डबल इविक्शन में घर से बाहर होने वाली हैं.
बताते चलें कि जया चाहर की ननद मालती चाहर को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो इस हफ्ते डबल इविक्शन में घर से बाहर होने वाली हैं.
Published at : 23 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Tags :
Deepak Chahar Bigg Boss 19 Malti Chahak Jaya Chahar

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Shahnawaz Hussain Reaction: 'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
इंडिया
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
क्रिकेट
4 स्लॉट्स, 11.5 करोड़ का पर्स... IPL 2026 ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर रहेगी पंजाब किंग्स की नजर
4 स्लॉट्स, 11.5 करोड़ का पर्स... IPL 2026 ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर रहेगी पंजाब किंग्स की नजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज
Kailash Kher Interview | Allah Ke Bande से Saiyyan तक | Hit गानों का सफर | जिंदगी और संगीत की कहानी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में श्रीनगर का AC मैकेनिक गिरफ्तार, मिल गए पक्के सबूत? | ABP News
Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
SIR Row: Bihar के बाद UP-Bengal में SIR पर सियासी शोर! Mamata Banerjee ने SIR के खिलाफ खोला मोर्चा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Shahnawaz Hussain Reaction: 'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
इंडिया
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
क्रिकेट
4 स्लॉट्स, 11.5 करोड़ का पर्स... IPL 2026 ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर रहेगी पंजाब किंग्स की नजर
4 स्लॉट्स, 11.5 करोड़ का पर्स... IPL 2026 ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर रहेगी पंजाब किंग्स की नजर
बॉलीवुड
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Causes of High Uric Acid: हेल्दी डाइट के बाद भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानें वे कारण, जो आपको कर रहे बीमार
हेल्दी डाइट के बाद भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानें वे कारण, जो आपको कर रहे बीमार
शिक्षा
स्मृति मंधाना ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं या पलाश मुच्छल? देखें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
स्मृति मंधाना ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं या पलाश मुच्छल? देखें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget