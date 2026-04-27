ऊटी में मस्ती करती दिखी 'गोलमाल 5' की टीम, अजय देवगन ने वीडियो शेयर कर बढ़ाया एक्साइटमेंट
Golmaal 5 Update: अजय देवगन ने 'गोलमाल 5' को लेकर एक अपडेट दी है, जिसके बाद फैंस बहुत एक्साइटेड हो गए है. इस बार फिल्म पहले से भी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, जो आपको पुराने दिन की याद दिला देगा.
अजय देवगन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट शेयर किया है, जिसने फैंस को फिर से एक्साइटेड कर दिया है. उन्होंने एक मजेदार वीडियो फैंस के साथ शेयर किया, जिसे देखकर लोगों को पुराने 'गोलमाल' वाले दिन याद आ गए है. वीडियो में पूरी टीम मस्ती करते हुए नजर आ रही है और बैकग्राउंड में 'गोलमाल' का क्लासिक म्यूजिक चल रहा है, जो नॉस्टैल्जिया को और बढ़ा देता है.
ऊटी में शुरू हुई शूटिंग
अजय देवगन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'इस बार सवारी बड़ी है, और एंटरटेनमेंट उससे भी ज्यादा बड़ा होगा. #गोलमाल5 ऊटी शेड्यूल विथ बॉयज.' इतनी बड़ी गोलमाल टीम की वीडियो देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का पांचवां पार्ट पहले से भी ज्यादा बड़ा और मजेदार होने वाला है. वीडियो में फिल्म की आइकॉनिक बाइक भी नजर आ रही है, जो 'गोलमाल' सीरीज की पहचान बन चुकी है. फैंस इस झलक को देखकर काफी खुश हैं और फिल्म को लेकर उनकी उत्सुकता और बढ़ गई है.
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रोहित शेट्टी ने किया था अनाउंस
इससे पहले रोहित शेट्टी ने 14 मार्च 2026 को अपने जन्मदिन पर 'गोलमाल 5' की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने एक टीजर पोस्ट कर बताया था कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. इस बार फिल्म में पुराने सितारों के साथ कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे. अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू फिर से अपनी पुराने किरदारों में नजर आएंगे, वहीं शरमन जोशी की भी वापसी हो रही है, जो पहली फिल्म का हिस्सा थे. साथ ही सबसे बड़ा सरप्राइज अक्षय कुमार की एंट्री है, जो टीजर में गंजे लुक में दिखाई दिए थे.
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20 साल पहले शुरू हुई थी 'गोलमाल'
अगर 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की बात करें, तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और तब से ये बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी सीरीज में से एक बनी हुई है. 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' 14 जुलाई 2006 को रिलीज हुई थी, इसके बाद गोलमाल रिटर्न्स (2008), गोलमाल 3 (2010) और गोलमाल अगेन (2017) आईं. अब 'गोलमाल 5' के साथ ये टीम एक बार फिर बड़े पर्दे पर दर्शकों को हंसाने और एंटरटेन करने के लिए तैयार है.
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