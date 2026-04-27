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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लोगों की पढ़ाई कहां गई?' पेड नेगेटिव पीआर पर भड़के नवाजुद्दीन सिद्दीकी, करण जौहर ने भी दिया था ये रिएक्शन

'लोगों की पढ़ाई कहां गई?' पेड नेगेटिव पीआर पर भड़के नवाजुद्दीन सिद्दीकी, करण जौहर ने भी दिया था ये रिएक्शन

Nawazuddin Siddiqui On Paid Negative PR: करण जौहर के बाद अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बॉलीवुड में पैसे देकर नेगेटिव प्रचार करवाने के चिंता जाहिर की. साथ ही उन्होंने गुस्सा भी जाहिर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 27 Apr 2026 06:56 PM (IST)
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बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से नेगेटिव पीआर का मुद्दा गरमाया हुआ है. सेलेब्स इसका विरोध कर रहे हैं. कोई ना कोई खुलकर इस मुद्दे पर अपने विचार रख रहा है. हाल ही में करण जौहर ने सेलेब्स से अनुरोध किया था कि वो इसका सहारा ना लें क्योंकि समय पर काम बोलेगा. वहीं, इसी बीच अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है. उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की और गुस्सा जताते हुए लोगों के शिक्षा पर सवाल उठाए. चलिए बताते हैं उन्होंने नेगेटिव पीआर को लेकर क्या कुछ कहा.

दरअसल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में जूम को दिए एक इंटरव्यू में करियर से लेकर बॉलीवुड में बदले ट्रेंड को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के कंट्रोल में केवल उसका अभिनय होता है. लेकिन वह अभिनय कितना सफल होगा ये उसके बस में नहीं होता है. इसके साथ ही एक्टर ने इंडस्ट्री में प्रचार और पीआर ट्रेंड को लेकर कहा कि शायद इसके बिना तो उन्हें असल जिंदगी में कोई पहचान भी ना पाए. क्योंकि वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं.

नेगेटिव पीआर ट्रेंड पर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी
इसके साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस दौरान नेगेटिव पीआर ट्रेंड के बारे में भी बात की और कहा, 'ये दौर अपने चरम पर है. अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और इसी दौर में बाकी चीजें भी होंगी. ये अजीब दुनिया है. मेरा मानना है कि ये कुछ समय तक ही रहेगा. कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता हा तो हर चीज के लिए बुरा समय होता है. ये क्रिएटिविटी के लिए भी बुरा समय है.' नवाज ने आशंका जताते हुए कहा, 'शायद कुछ सालों के बाद अच्छा समय आएगा. लोग बिना किसी अर्थहीन नफरत के सही चीजों को पहचानना शुरू कर देंगे.'

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मुझे खुद पर भरोसा है- नवाजुद्दीन सिद्दीकी
नवाजुद्दीन ने आगे कहा, 'लोगों को कुछ सालों बाद खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है.' एक्टर ने इस दौर की आलोचना करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता था कि लोगों के लिए यह दौर इतना घटिया हो जाएगा कि अगर मैं दस लोगों को पैसे दूं और उनसे कहूं कि वह अच्छा अभिनेता है, तो लोग इस बात पर यकीन करने लगेंगे. उनकी अपनी शिक्षा कहां गई? उनकी समझने की क्षमता कहां चली गई? अगर मैं 10 लोगों को पैसे देकर कहूं कि आप बहुत अच्छे हैं तो ऐसे में ग्यारहवां खुद ब खुद इस बात को कह देगा. यह अजीब है.' उन्होंने आगे कहा कि उनके जैसे अभिनेताओं को ऐसी तरकीबों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने काम और कला पर पूरा भरोसा है.

 
 
 
 
 
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करण जौहर ने भी दिया था नेगेटिव पीआर पर रिएक्शन
गौरतलब है कि इसके पहले करण जौहर ने नेगेटिव पीआर पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. द वीक के साथ हाल ही में हुई बातचीत में फिल्ममेकर ने कहा था कि उनको लगता है कि अब पीआर बंद कर देना चाहिए. ये ज्यादा बेहतर होगा. करण का मानना था कि एक्टर्स और मेकर्स को अपने अचीवमेंट्स को खुद बोलने देना चाहिए. क्योंकि उनका मानना है कि बदकिस्मती से आजकल का पीआर पेड पीआर होता है.

यह भी पढ़ें: 'सरके चुनर तेरी सरके' गाने के लिए महिला आयोग के सामने संजय दत्त ने मांगी माफी, 50 लड़कियों का उठाएंगे खर्च

वरुण धवन को झेलना पड़ा था नेगेटिव पीआर
इतना ही नहीं, नेगेटिव पीआर वरुण धवन को काफी झेलना पड़ा था. ये बात फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज के दौरान की है. स्टार किड होने के नाते वरुण धवन को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता. उनकी एक्टिंग की भी कड़ी निंदा की जाती है. ऐसे में जब सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को रिलीज किया जाना था तो इसके ट्रेलर में वरुण की एक्टिंग की लोगों ने काफी निंदा की थी. लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि वरुण धवन के लिए पेड नेगेटिव पीआर कराया गया था. 

वहीं, इसके पहले तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा रही थी कि उनका नेगेटिव पेड पीआर कराया गया था. ये माममा उस समय का था जब तारा को सरेआम एपी ढिल्लों ने लाइव शो में किस किया था. उस समय वो वीडियो काफी वायरल हुआ था और बाद में रिपोर्ट्स में पेड नेगेटिव पीआर का खुलासा हुआ था. हालांकि, बाद में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वर्कफ्रंट
बहरहाल, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो वह आदित्य कृपलानी द्वारा निर्देशित फिल्म 'मैं अभिनेता नहीं हूं' में नजर आने वाले हैं. इसमें वह चित्रांगदा सिंह के साथ लीड रोल में होंगे. फिल्म को 8 मई को रिलीज किया जाएगा.

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Published at : 27 Apr 2026 06:56 PM (IST)
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