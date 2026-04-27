'हीरामंडी' के बाद क्राइम थ्रिलर सीरीज में हुईं ऋचा चड्ढा की एंट्री, जासूस बन ओटीटी पर मचाएंगी बवाल

बॉलीवुड में अपने अलग और दमदार किरदारों से पहचान बनाने वाली ऋचा चड्ढा अब एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाली हैं. कुछ समय पहले संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' में अपनी एक्टिंग से तारीफ बटोरने के बाद अब वो एक बिल्कुल अलग जॉनर में दिखाई देने वाली हैं. इस बार उनका अंदाज और किरदार दोनों ही पहले से काफी अलग होने वाला है, जिससे फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है.

अलग किरदार में होंगी ऋचा

इंडस्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक, ऋचा चड्ढा जल्द ही एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म की क्राइम थ्रिलर सीरीज में नजर आएंगी, जहां वो एक जासूस के किरदार में दिखेंगी. ये किरदार उनके पिछले रोल्स से बिल्कुल अलग होने वाला है. बताया जा रहा है कि इस सीरीज की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. कहानी अपराध और उसकी जांच के इर्द-गिर्द होगी, जिसमें ऋचा का किरदार सबसे मजबूत और अहम होगा. वहीं प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र के अनुसार, 'हीरामंडी' और मां बनने के बाद ऋचा कुछ नया और चैलेंजिंग करना चाहती थीं. जासूस का ये रोल उन्हें एक शांत, समझदार और गहराई से सोचने वाली महिला के रूप में दिखाएगा, जिसे वो अपनी एक्टिंग में दिखाने वाली हैं.

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ऋचा का करियर

बता दें कि ऋचा चड्ढा ने 2008 में 'ओय लक्की, लकी ओए!' से अपने करियर आई शुरुआत की थी, हालांकि उन्हें असली पहचान 2012 में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से मिली. वो हमेशा से अलग तरह के किरदार निभाने के लिए जानी जाती रही हैं. उन्होंने हर बार अपनी एक्टिंग से साबित किया है कि वो किसी एक तरह के रोल तक सीमित नहीं हैं. 'हीरामंडी' में उनका 'लाज्जो' का किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया था, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था. अब इस नई क्राइम थ्रिलर में वो अपने अभिनय का एक और नया रंग दिखाने जा रही हैं. फैंस को भी उनके इस नए अवतार का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये रोल उनके करियर में एक और मजबूत बना सकता है.

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