हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्पॉट बॉय से एक्शन के बादशाह तक, पिता से सीखकर रोहित शेट्टी बने बॉलीवुड के सफल डायरेक्टर

स्पॉट बॉय से एक्शन के बादशाह तक, पिता से सीखकर रोहित शेट्टी बने बॉलीवुड के सफल डायरेक्टर

Rohit Shetty Birthday: रोहित शेट्टी बॉलीवुड के एक्शन और कॉमेडी के बादशाह हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिता एम.बी. शेट्टी से प्रेरित होकर ही रोहित ने इंडस्ट्री में एक्शन फिल्मों में करियर बनाया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 14 Mar 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में जब भी एक्शन और एडवेंचर फिल्मों की बात होती है, तो सबसे पहले रोहित शेट्टी का नाम जरूर आता हैं. आज रोहित शेट्टी अपना 52वां बर्थडे मना रहे हैं. सिंघम और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन का बादशाह बना दिया है. तेज चलती गाडियां, खतरनाक स्टंट और जबरदस्त एक्शन सीन उनके फिल्मों में हमेशा देखे जाते है. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि पिता एम. बी. शेट्टी से प्रेरित होकर ही रोहित ने एक्शन फिल्म बनाने फैसला लिया था.

पिता को देखकर आया एक्शन फिल्मों का जुनून

रोहित शेट्टी के पिता एम.बी. शेट्टी 1970 और 80 के दशक के मशहूर स्टंटमैन और एक्शन कोरियोग्राफर थे. बचपन में रोहित ने अपने पिता को चोटों और खून-खराबे के बावजूद काम करते देखा और वहीं से उन्हें एक्शन फिल्मों का जुनून पैदा हुआ. हालांकि 7-8 साल की उम्र में ही रोहित ने 1982 में अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई. लेकिन उनकी मां रत्ना शेट्टी ने अकेले संघर्ष किया और रोहित को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए प्रेरित किया. 

1991 में शुरू हुआ फिल्मी करियर

17 साल की उम्र में रोहित ने 1991 में फिल्म 'फूल और कांटे' से करियर की शुरुआत की और निर्देशक कुकू कोहली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बने. शुरुआती दिनों में उन्होंने कई छोटे-छोटे काम किए, जैसे एक्ट्रेसेस की साड़ी प्रेस करना, स्पॉट बॉय का काम करना और स्टंट डबल बनना. इसके बाद रोहित ने 2003 में अपनी पहली फिल्म 'जमीन' डायरेक्ट की, जो सफल नहीं हो पाई. लेकिन 2006 में आई 'गोलमाल' ने उनकी किस्मत बदल दी और कॉमेडी फिल्मों में उनका नाम बन गया. साथ ही 2011 में 'सिंघम' ने उन्हें एक्शन का बादशाह बना दिया. 

रियलिटी शोज में भी करते हैं काम 

इसके बाद उन्होंने 'सिंघम रिटर्न्स', 'सिम्बा', 'चेन्नई एक्सप्रेस' और 'सूर्यवंशी' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. रोहित सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शो 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' को भी होस्ट किया और 'कॉमेडी सर्कस' में जज बने. 

और पढ़ें
Published at : 14 Mar 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Rohit Shetty Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
स्पॉट बॉय से एक्शन के बादशाह तक, पिता से सीखकर रोहित शेट्टी बने बॉलीवुड के सफल डायरेक्टर
स्पॉट बॉय से एक्शन के बादशाह तक, पिता से सीखकर रोहित शेट्टी बने बॉलीवुड के सफल डायरेक्टर
बॉलीवुड
Oscars Awards 2026: भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देखे सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स
भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देखे सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स
बॉलीवुड
18 साल पहले आई ये फिल्म बनी अनिल कपूर के लिए नोट छापने की मशीन, आज भी लाखों में करते हैं कमाई
18 साल पहले आई इस फिल्म से अनिल कपूर को आज हो रही खूब कमाई, एक्टर का खुलासा
बॉलीवुड
'भूत बंगला' के टीजर ने सोशल मीडिया पर काटा गदर- 24 घंटे में बना दिया ये रिकॉर्ड
'भूत बंगला' के टीजर ने सोशल मीडिया पर काटा गदर- 24 घंटे में बना दिया ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis: फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी थी तबीयत
फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी थी तबीयत
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
स्पोर्ट्स
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
बॉलीवुड
Oscars Awards 2026: भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देखे सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स
भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देखे सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स
विश्व
'इन पागल कमीनों का...', खर्ग आईलैंड पर हमले के बाद बोले ट्रंप, बताया कब खत्म होगी जंग?
'इन पागल कमीनों का...', खर्ग आईलैंड पर हमले के बाद बोले ट्रंप, बताया कब खत्म होगी जंग?
हेल्थ
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
शिक्षा
CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन
CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget