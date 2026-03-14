स्पॉट बॉय से एक्शन के बादशाह तक, पिता से सीखकर रोहित शेट्टी बने बॉलीवुड के सफल डायरेक्टर

बॉलीवुड में जब भी एक्शन और एडवेंचर फिल्मों की बात होती है, तो सबसे पहले रोहित शेट्टी का नाम जरूर आता हैं. आज रोहित शेट्टी अपना 52वां बर्थडे मना रहे हैं. सिंघम और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन का बादशाह बना दिया है. तेज चलती गाडियां, खतरनाक स्टंट और जबरदस्त एक्शन सीन उनके फिल्मों में हमेशा देखे जाते है. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि पिता एम. बी. शेट्टी से प्रेरित होकर ही रोहित ने एक्शन फिल्म बनाने फैसला लिया था.

पिता को देखकर आया एक्शन फिल्मों का जुनून

रोहित शेट्टी के पिता एम.बी. शेट्टी 1970 और 80 के दशक के मशहूर स्टंटमैन और एक्शन कोरियोग्राफर थे. बचपन में रोहित ने अपने पिता को चोटों और खून-खराबे के बावजूद काम करते देखा और वहीं से उन्हें एक्शन फिल्मों का जुनून पैदा हुआ. हालांकि 7-8 साल की उम्र में ही रोहित ने 1982 में अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई. लेकिन उनकी मां रत्ना शेट्टी ने अकेले संघर्ष किया और रोहित को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए प्रेरित किया.

1991 में शुरू हुआ फिल्मी करियर

17 साल की उम्र में रोहित ने 1991 में फिल्म 'फूल और कांटे' से करियर की शुरुआत की और निर्देशक कुकू कोहली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बने. शुरुआती दिनों में उन्होंने कई छोटे-छोटे काम किए, जैसे एक्ट्रेसेस की साड़ी प्रेस करना, स्पॉट बॉय का काम करना और स्टंट डबल बनना. इसके बाद रोहित ने 2003 में अपनी पहली फिल्म 'जमीन' डायरेक्ट की, जो सफल नहीं हो पाई. लेकिन 2006 में आई 'गोलमाल' ने उनकी किस्मत बदल दी और कॉमेडी फिल्मों में उनका नाम बन गया. साथ ही 2011 में 'सिंघम' ने उन्हें एक्शन का बादशाह बना दिया.

रियलिटी शोज में भी करते हैं काम

इसके बाद उन्होंने 'सिंघम रिटर्न्स', 'सिम्बा', 'चेन्नई एक्सप्रेस' और 'सूर्यवंशी' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. रोहित सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शो 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' को भी होस्ट किया और 'कॉमेडी सर्कस' में जज बने.