हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: कैसे एक दर्जी का बेटा बन गया दुनिया के लिए जेम्स बॉन्ड, जन्मदिन पर जानिए रोजर मूर की कहानी

Birthday Special: कैसे एक दर्जी का बेटा बन गया दुनिया के लिए जेम्स बॉन्ड, जन्मदिन पर जानिए रोजर मूर की कहानी

Happy Birthday Roger Moore: रोजर मूर को आज भी दुनिया जेम्स बॉन्ड के सूट में ही याद करती है. कैसे उन्होंने अपना लंबा सफर तय कर बनाई अलग पहचान. जन्मदिन पर जानिए उनसे जुड़ी ये अनसुने किस्से

By : आईएएनएस | Updated at : 13 Oct 2025 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

रोजर मूर, जो दुनिया को जेम्स बॉन्ड के सूट में नजर आए, लेकिन असलियत में वे अब भी दर्जी के बेटे थे, जो तकदीर से टक्सीडो (सूट) पहन बैठे. 14 अक्टूबर 1927 को लंदन में जॉर्ज अल्फ्रेड मूर और कलकत्ता में जन्मीं लिलियन के घर हुआ. जन्मदिन के मौके पर जानिए उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें. 

कैसे हुई फिल्मी करियर की शुरुआत?
पिता टेलर और फिर पुलिसकर्मी बने. घर में अनुशासन था, तो संघर्ष भी कम नहीं. मां-पिता की इस इकलौती संतान ने बाद में आर्ट स्कूल में दाखिला लेकर चित्रकारी शुरू की, पर एक दिन प्रोफेसर ने कहा—'तुम्हें पेंट नहीं, कैमरा संभालना चाहिए.' यही संवाद उनकी जिंदगी में नया मोड़ ले आया. घर में अनुशासन था, लेकिन सपनों के लिए जगह नहीं.

फिल्मों में शुरुआत आसान नहीं थी. कभी टूथपेस्ट मॉडल, कभी टीवी में बैकग्राउंड चेहरे, कभी विज्ञापनों में मुस्कुराता शख्स—रोजर मूर को कोई गंभीरता से नहीं लेता था. लोग कहते थे, 'चेहरे पर मत चलो, करियर दिमाग से बनता है.' मगर वे शांत थे. इंतजार करते रहे. आखिरकार 1973 में 'लिव एंड लेट डाई' ने किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दी. इस नए जेम्स बॉन्ड के लिए सब कुछ आसान नहीं था. वे सीन कॉनरी के बाद आए थे, और तुलना कोई रोक नहीं सकता था.
Birthday Special: कैसे एक दर्जी का बेटा बन गया दुनिया के लिए जेम्स बॉन्ड, जन्मदिन पर जानिए रोजर मूर की कहानी

जेम्स बॉन्ड के नए रूप में जाने जाते थे रोजर मूर
वहीं रोजर मूर ने जेम्स बॉन्ड को नया रूप दिया—गुस्से की जगह व्यंग्य, क्रोध की जगह आंखों की धूर्त मुस्कान. उनकी 'माइ नेम इज बॉन्ड… जेम्स बॉन्ड' लाइन तलवार की तरह नहीं, रेशमी रूमाल की तरह लहराती थी. वे सिर्फ बॉन्ड नहीं बने—वे सबसे उम्रदराज बॉन्ड भी बने. आशंकाओं और संभावनाओं के बीच सवाल भी पूछे गए. किसी ने पूछा 45 की उम्र में पहली बार बॉन्ड और 58 की उम्र में आखिरी बार? जब इस उम्र पर सवाल हुआ, तो हंसकर बोले—'अगर बॉन्ड बुलेट्स (गोलियों) से बच सकता है तो उम्र क्या चीज है.'
Birthday Special: कैसे एक दर्जी का बेटा बन गया दुनिया के लिए जेम्स बॉन्ड, जन्मदिन पर जानिए रोजर मूर की कहानी

भारत से हमेशा रहा खास रिश्ता 
मूर का भारत से भी खास संबंध रहा. एक तो मां वाला और दूसरा फिल्मों वाला! 1983 में ऑक्टोपसी की शूटिंग के लिए वो भारत आए थे. इस पूरे किस्से का जिक्र उन्होंने अपनी जीवनी माई वर्ड इज माई बॉन्ड में किया है. ये अंश बताते हैं कि उनके लिए भारत क्या अहमियत रखता था.किस्सा कुछ यूं है कि शूटिंग के दौरान वो भारत आए, उदयपुर, झीलें, महल, भीड़ और गर्मी सबको पूरे दिल से अपनाया.

एक शूट के दौरान एक भारतीय स्टंट कलाकार नाव से गिरते-गिरते बची. जानते हैं क्यों, क्योंकि मूर ने अपनी परवाह किए बिना उसे ऊपर खींच लिया. यूनिट के लोग दंग रह गए. वे मुस्कुराए और बोले 'अ बॉन्ड मस्ट सेव लाइव्स इवन विद्आउट कैमरास' (कैमरे के सामने ही नहीं इतर भी बॉन्ड जिंदगी बचाता है) साथ ही भारत को उन्होंने अपने शब्दों में अव्यवस्था की कविता कहा. लिखा 'इंडिया इज केऑस एंड चार्म, टुगैदर.'

अपनी मुस्कान से जीत लिया सबका दिल 
उदयपुर की गलियों में वे बिना किसी सुरक्षा घेरे के घूमे, बच्चों के साथ फोटो ली, चाय पी, और हर जगह यही कहा—'यू डोंट विजिट इंडिया...इंडिया विजिट्स यू फॉरएवर.' अपनी आत्मकथा 'माई वर्ड इज माई बॉन्ड' में लिखते हैं—'मैं हीरो नहीं था, बस एक सज्जन आदमी था जिसे कभी-कभी बंदूक थमाई जाती थी.'
23 मई 2017 को मूर का निधन हो गया. उन्होंने गोलियां नहीं चलाईं, बस मुस्कान से जीतते रहे. वे सिर्फ 007 नहीं थे; वे वो बॉन्ड थे जो उम्रदराज होकर भी दिलों में जवान रहे और आज भी हैं.

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2025 10:35 PM (IST)
Tags :
Roger Moore HollyWood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
बॉलीवुड
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
बॉलीवुड
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
ट्रेंडिंग
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget