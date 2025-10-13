ऐसे सेलिब्रेट किया पलक तिवारी ने अपना बर्थडे, सादगी में भी दिखीं खूबसूरत

पलक तिवारी के बर्थडे पर उनके रयूमर्ड बॉयफ्रेंड इब्राहिम अली खान की बुआ सबा अली खान ने एक पोस्ट शेयर किया था. लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया. अब इस घटना के बाद सभी ये कयास लगा रहे हैं कि इब्राहिम की बुआ ने दोनों के रिलेशनशिप को हवा दे दी है.