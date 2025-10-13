एक्सप्लोरर
ऐसे सेलिब्रेट किया पलक तिवारी ने अपना बर्थडे, सादगी में भी दिखीं खूबसूरत
Palak Tiwari Birthday: श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया. एक्ट्रेस ने अब सोशल मीडिया पर अपने सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. आप भी देखें झलकियां
पलक तिवारी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों से सभी का ध्यान खींचा है. इन वायरल तस्वीरों में उनका हर अंदाज है खास.
Published at : 13 Oct 2025 09:58 PM (IST)
Tags :Palak Tiwari The Bhootnii
