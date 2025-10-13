ऐसे सेलिब्रेट किया पलक तिवारी ने अपना बर्थडे, सादगी में भी दिखीं खूबसूरत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऐसे सेलिब्रेट किया पलक तिवारी ने अपना बर्थडे, सादगी में भी दिखीं खूबसूरत

Palak Tiwari Birthday: श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया. एक्ट्रेस ने अब सोशल मीडिया पर अपने सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. आप भी देखें झलकियां

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 09:58 PM (IST)
पलक तिवारी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों से सभी का ध्यान खींचा है. इन वायरल तस्वीरों में उनका हर अंदाज है खास.

मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.
पलक तिवारी की बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इसमें एक्ट्रेस ने कैजुअल आउटफिट में अलग-अलग पोज देते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.
इस वाइट ड्रेस में हसीना सादगी में भी बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपना जन्मदिन बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेशन के दौरान उनका लुक भी नेचुरल ही नजर आया. अपनी नेचुरल ब्यूटी से पलक तिवारी कहर ढा रही हैं
अपने गिफ्ट्स को फ्लॉन्ट करते हुए माथे पर टीयारा सजाए पलक तिवारी वाकई काफी क्यूट लग रही हैं. उनकी प्यारी से मुस्कान ने सभी का दिल जीता है.
इन वायरल तस्वीरों में हसीना ब्लैक कलर के टैंक टॉप और वाइट लोवर में नजर आईं. खुले बालों में उनकी ऐसी नैचुरल ब्यूटी देखने लायक है. फैंस भी हसीना के पोस्ट पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
पलक तिवारी के बर्थडे पर उनके रयूमर्ड बॉयफ्रेंड इब्राहिम अली खान की बुआ सबा अली खान ने एक पोस्ट शेयर किया था. लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया. अब इस घटना के बाद सभी ये कयास लगा रहे हैं कि इब्राहिम की बुआ ने दोनों के रिलेशनशिप को हवा दे दी है.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो पलक तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 2017 से की थी. लेकिन 2021 में हार्डी संधू के साथ 'बिजली बिजली' म्यूजिक वीडियो से उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ. आखिरी बार उन्हें फिल्म 'भूतनी' में देखा गया.
Published at : 13 Oct 2025 09:58 PM (IST)
