हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन जल्द ही जेम्स बॉन्ड के किरदार में नजर आने वाले हैं. पैटिनसन इस फ्रेंचाइजी में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले 7वें एक्टर बनेंगे. उन्हें इस मशहूर सीक्रेट एजेंट के नए रोल के लिए चुने जाने की खबर के बाद से ही फैंस के बीच काफी चर्चा है.

'ट्वाइलाइट' से लेकर 'द बैटमैन' तक कई शानदार फिल्मों में काम कर चुके रॉबर्ट आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. आइए जानते हैं उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है और वो कहां-कहां से कमाई करते हैं.

रॉबर्ट पैटिनसन की नेटवर्थ

सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन की साल 2026 में नेट वर्थ 80 मिलियन डॉलर यानी करीब 720 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 12.5 मिलियन डॉलर तक फीस लेते हैं.

रॉबर्ट की कमाई का सबसे बड़ा जरिया उनकी फिल्में हैं. इसके अलावा, वो अलग-अलग ब्रांड्स के साथ जुड़कर और एड्स के जरिए भी अच्छी कमाई करते हैं.

रॉबर्ट पैटिनसन के पास हैं करोड़ों की लग्जरी प्रॉपर्टीज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉबर्ट पैटिनसन और क्रिस्टन स्टीवर्ट कभी हॉलीवुड हिल्स में एक घर में साथ रहते थे. इस घर की कीमत 2.1765 मिलियन डॉलर थी. बाद में रॉबर्ट ने साल 2023 में इस घर को 3 मिलियन डॉलर में बेच दिया था.

साल 2023 की शुरुआत में रॉबर्ट ने अपनी पार्टनर सूकी वॉटरहाउस के साथ हॉलीवुड हिल्स में 5.3 मिलियन डॉलर का एक घर खरीदा था. इसके अलावा, उनके पास लॉस फेलिज में भी एक प्रॉपर्टी थी, जिसे उन्होंने 6.3 मिलियन डॉलर में खरीदा था. साल 2014 में उन्होंने ये घर एक्टर जिम पार्सन्स को 6.37 मिलियन डॉलर में बेच दिया था.

रॉबर्ट पैटिनसन का करियर

रॉबर्ट पैटिनसन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर' से की थी, लेकिन उन्हें दुनियाभर में पहचान 'ट्वाइलाइट' सागा में एडवर्ड कलन का किरदार निभाकर मिली. इसके बाद उन्होंने 'गुड टाइम', 'द लाइटहाउस' और 'टेनेट' जैसी फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का दम दिखाया. साल 2022 में वो 'द बैटमैन' में ब्रूस वेन के रोल में नजर आए. हाल ही में वो 'द ड्रामा' में भी दिखाई दिए.

रॉबर्ट पैटिनसन का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो रॉबर्ट पैटिनसन अपकमिंग फिल्म 'ड्यून पार्ट 3' में नजर आएंगे, जो 18 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसके अलावा उनके पास 'बैटमैन 2' भी है. फिलहाल वो अगली जेम्स बॉन्ड फिल्म को लेकर चर्चा में हैं.