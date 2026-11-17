जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. हाल ही में रॉबर्ट पैटिनसन को इस मशहूर सीक्रेट एजेंट के नए किरदार के रूप में अनाउंस किया गया है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि वो बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड बनकर कब नजर आएंगे.

आइए जानते हैं कि जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी और ये कब रिलीज होगी.

रॉबर्ट पैटिनसन ने जताई खुशी

अमेजन MGM स्टूडियोज ने जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए रॉबर्ट पैटिनसन को कन्फर्म किया. इस मशहूर जासूस का किरदार मिलने पर एक्टर ने कहा, 'जेम्स बॉन्ड सिनेमा के सबसे मशहूर किरदारों में से एक हैं और 007 का किरदार निभाने की जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. मैं डेनिस, एमी, डेविड, तान्या और अमेजन MGM स्टूडियोज की पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया. मैं इस साझेदारी और इस शानदार टीम के साथ आगे काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं.'

रॉबर्ट पैटिनसन इस किरदार में डेनियल क्रेग की जगह लेंगे. डेनियल क्रेग ने 2021 में रिलीज हुई जेम्स बॉन्ड की पिछली फिल्म 'नो टाइम टू डाई' के बाद इस किरदार को अलविदा कह दिया था.

जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म कब होगी रिलीज?

फिलहाल नई जेम्स बॉन्ड फिल्म की रिलीज डेट का आफिशियली ऐलान नहीं हुआ है. 'द सन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नई फिल्म 2028 से पहले रिलीज नहीं होगी. बताया जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूवे अपनी 'ड्यून' फ्रेंचाइजी खत्म होने के बाद कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते हैं. उनकी फिल्म 'ड्यून: पार्ट 3' 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन भी नजर आएंगे.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया, 'जेम्स बॉन्ड की वापसी 2028 से पहले नहीं होगी. पहले मेकर्स जल्द से जल्द फिल्म बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि फिल्म सही तरीके से बने. डेनिस 'ड्यून 3' के बाद लंबा ब्रेक लेना चाहते थे और उनके पास फिल्म की कहानी को लेकर कुछ शुरुआती आइडिया हैं. स्टीवन पहले स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट पर काम करेंगे, इसके बाद फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी. इस पूरे प्रोसेस में गर्मियों का पूरा समय लग सकता है.'

2028 में इन दो डेट्स में रिलीद हो सकती है फिल्म

वहीं, 2028 में फिल्म कब रिलीज हो सकती है, इसे लेकर डिजिटल स्पाई की एक रिपोर्ट में दो तारीखों का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन के रिलीज कैलेंडर में 21 अप्रैल और 4 अगस्त 2028 की दो तारीखें एक अनटाइटल्ड अमेजन MGM इवेंट फिल्म के लिए तय की गई हैं. हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि इन तारीखों में से किस दिन नई जेम्स बॉन्ड फिल्म रिलीज होगी.