रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' इन दिनों खूब चर्चा में है. 5 नवंबर को रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म में रणबीर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रहे हैं. दर्शकों को फिल्म की भव्यता, दिव्य रूप, कलाकारों की एक्टिंग और वीएफएक्स काफी पसंद आ रहे हैं, लेकिन इसके गानों को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है.

जहां कुछ दर्शकों को फिल्म का म्यूजिक पसंद आया, वहीं कई लोग इससे निराश भी हुए. अब जावेद अख्तर ने फिल्म के गानों पर अपनी राय दी है और बताया है कि आखिर ये गाने लोगों के बीच अपनी जगह क्यों नहीं बना पाए. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

जावेद अख्तर ने क्या कहा?

जावेद अख्तर मंगलवार, 17 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने फिल्म 'रामायण' के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है. हालांकि, उनकी बेटी जोया अख्तर ने फिल्म देखी है और उसकी काफी तारीफ की है.

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'मैं एक अच्छा राइटर हूं, इसलिए मेरी लिखी लाइनें लोगों को छूती हैं'

जब जावेद अख्तर से पूछा गया है कि 'रामायण' के गाने हिट क्यों नहीं हुए तो उन्होंने कहा, 'मैं एक अच्छा राइटर हूं, इसलिए मेरी लिखी लाइनें लोगों को छूती हैं.' उन्होंने रहीम का दोहा सुनाते हुए कहा, 'रहिमन मुश्किल आपदी, टेढ़े डूहु काम. सीधे से जग ना मिले, उल्टे में नैना राम.'

'हिंदुस्तान के हर व्यक्ति में राम मौजूद है'

उन्होंने आगे कहा, 'राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार, नैतिकता, जीने का तरीका और आचार-संहिता हैं. जब आप राम को इस नजरिए से देखते, समझते और उनकी सराहना करते हैं, तो उनकी बातें दिल को क्यों नहीं छूएंगी? शायद मेरी इस बात से बहुत से लोग नाराज होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के खून में, चाहे उसका कोई भी मजहब हो, राम मौजूद हैं.'

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: "...Ram is not just about a person; Ram is a morality. Ram is a way of living. Ram is certain aesthetics, certain morality...Ram is in the blood of every Indian, whatever religion they follow. He is a way of life...," says lyricist Javed Akhtar while speaking on the lines 'Mann se Ravan jo nikale, Ram uske Mann main hai' from 'Pal Pal Hai Bhaari' from Swades, a song penned by him. — ANI (@ANI) November 17, 2026

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 28.70 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ 'रामायण' की भारत में 13 दिनों की नेट कमाई अब 821.30 करोड़ रुपये हो गई है. दुनियाभर में यह फिल्म 1,500 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के करीब पहुंच गई है. इस फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 की दीवाली में रिलीज होगा.