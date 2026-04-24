पॉप स्टार और सिंगर रिहाना अपने बेहतरीन गानों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने गानों के दम पर ही दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. रिहाना की भारत में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती है. रिहाना के भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, वो दूसरी बार भारत आई हैं. इससे पहले वो साल 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के भव्य प्री-वेडिंग समारोह में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंची थीं.

कलिना एयरपोर्ट पर दिखीं रिहाना

ग्लोबल पॉप सेंसेशन रिहाना गुरुवार शाम अचानक मुंबई पहुंचीं. उन्हें हाल ही में कलिना एयरपोर्ट पर देखा गया. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकलती नजर आ रही हैं. इस दौरान वह मुस्कुराती दिखीं और पैपराजी का अभिवादन भी किया. इसके बाद वो तुरंत अपनी कार में बैठकर रवाना हो गईं.

काफी सिंपल था रिहाना का लुक

रिहाना के लुक की बात करें तो उन्होंने अपना स्टाइल सिंपल और सोबर रखा. उन्होंने ब्लैक हुडी और पैंट पहनी थी. साथ ही सनग्लासेस लगाए हुए थे, जिसमें वह काफी कूल लग रही थीं.

Rihanna chegando na Índia. O que essa querida foi fazer lá, gente ?? pic.twitter.com/bTV9fikkNw — FEИTY (@guxfenty) April 23, 2026

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'रिहाना फिर इंडिया में? इस बार किसकी शादी है?'

मुंबई में रिहाना के अचानक पहुंचने से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. फैंस उनकी इस अनएक्सपेक्टेड विजिट को लेकर काफी एक्साइटेड तो हैं, लेकिन साथ ही थोड़े कन्फ्यूज भी नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'रिहाना फिर इंडिया में? इस बार किसकी शादी है?' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'किसी को पता है रिहाना अभी इंडिया क्यों आई हैं? मैं तो पूरी तरह कन्फ्यूज हूं.' एक ने लिखा, 'रिहाना भारत क्यों आई हैं?'

भारत क्यों आई हैं रिहाना?

रिहाना मुंबई क्यों आई हैं, इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वो अपने ब्यूटी ब्रांड के एक इवेंट के सिलसिले में मुंबई पहुंची हैं. कहा जा रहा है कि वो किसी प्रमोशनल पॉप-अप में नजर आ सकती हैं.

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