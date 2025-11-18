बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है. जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है. जिसमें रणवीर के साथ संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आएंगे. ऐसे में आज हम आपको इनमें से सबसे ज्यादा अमीर कौन हैं, ये बताने जा रहे हैं....

संजय दत्त की नेटवर्थ - बॉलीवुड के खलनायक कहे जाने वाले संजय दत्त कई दशकों से अपनी एक्टिंग के जरियों लोगों का मनोरंज कर रहे हैं. अपने अभी तक के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. ऐसे में वो आज वो करोड़ों का साम्रज्य खड़ा कर चुके हैं. नेटवर्थ की बात करें तो Financial Express की एक रिपोर्ट के अनुसार संजय दत्त की नेटवर्थ 295 करोड़ रुपए हैं.

रणवीर सिंह की नेटवर्थ - रणवीर सिंह ने फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री ली और लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. बहुत कम वक्त में ही उनका नाम इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स की लिस्ट में शुमार हो गया है. एक्टर आज एक लग्जरी लाइफ के मालिक हैं. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ लगभग 362 करोड़ रुपये है.

आर माधवन की नेटवर्थ - बॉलीवुड एक्टर आर माधवन को असली पहचान फिल्म ‘रहना है तेरे दिल में’ से पॉपुलर हुए थे. इस फिल्म में एक्टर ने आशिक का किरदार निभाया था. जिसका नाम मैडी होता है. फिल्म सुपरहिट रही थी. साथ ही माधवन को लोगों ने मैडी नाम ही दे दिया था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज वो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं साउथ में अच्छा काम कर रहे हैं. नेटवर्थ की बात करें तो ये जागरण इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 115 करोड़ रुपये है.

सारा अर्जुन की नेटवर्थ - फिल्म ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह के साथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन इश्क लड़ाने वाली हैं. दोनों की उम्र में काफी अंतर है, लेकिन इनकी केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है. सारा अर्जुन की नेटवर्थ की बात करें तो एनडीटीवी के अनुसार एक्ट्रेस करीब 10 करोड़ रुपए की मालकिन हैं.

अर्जुन रामपाल की नेटवर्थ – अर्जुन रामपाल का नाम भी इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट में शुमार है. एक्टर ने अपने करियर में दीवानापन, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, वादा, आई सी यू, असंभव, यकीन, रॉय, चक्रव्यूह, इनकार, डैडी, अनकही, दिल है तुम्हारा, डॉन, ओम शांति ओम, रॉक ऑन, हाउसफुल, राजनीति और रा.वन जैसी फिल्मों में काम किया. नेटवर्थ की बात करें तो टाइम्स नाऊ के अनुसार अर्जुन 15 मिलियन की संपत्ति के मालिक हैं.

