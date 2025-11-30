'कभी खुद से कहती थी, मैं बेकार हूं, अच्छी नहीं हूं', ऋचा चड्ढा ने बताई संघर्ष के दिनों की कहानी
Richa Chadha News: ऋचा चड्ढा आज भले ही बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं लेकिन एक्ट्रेस ने बताया कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थीं. उन्होंने बताया कि कभी वो डरपोक थीं फिर ऐसे बनीं निडर.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अक्सर बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि वे हमेशा से ही ऐसी नहीं थीं. उन्होंने मुंबई में आयोजित 15वें इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट में अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताया कि पहले वह बहुत डरपोक और समझौतावादी थीं.
एक्ट्रेस का कहना है कि आज भले ही लोग उन्हें आत्मविश्वासी और निडर कहते हैं, लेकिन पहले हालात बिल्कुल अलग थे.
मैं हमेशा बोल्ड और निडर नहीं थी- ऋचा चड्ढा
उन्होंने बताया, "मैं हमेशा से इतनी निडर और बोल्ड नहीं थी. अपने शुरुआती दिनों में मैं बहुत सहनशील हुआ करती थी. एक दिन सेट पर खड़ी होकर मैंने खुद से पूछा, मैंने ये फिल्म कब साइन की? मैं यहां क्या कर रही हूं? ये आइटम नंबर क्यों कर रही हूं?"
उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया, "एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि मेल कोरियोग्राफर चाहिए और तुम्हें ऐसे-वैसे करने हैं. मैं अंदर से घबरा जाती थी कि ये लोग कौन हैं? मैं क्या कर रही हूं? मुझे समझ आया कि किसी लोकल मैनेजर ने थोड़े पैसे ले लिए होंगे और मुझे लगा होगा कि शायद यही करना चाहिए. यही इंडस्ट्री का तरीका है.
एक्ट्रेस ने बताया- मेरे लुक्स को ठीक करने की सलाह देते थे लोग
एक्ट्रेस ने बताया कि इस बीच इंडस्ट्री में लोग मुझे मेरे लुक्स को ठीक करने की सलाह देते थे. उन्होंने कहा, "लोग कहते, होंठ ठीक करवा लो, चेहरा ठीक करवाओ, गाना शूट करने से पहले पानी मत पीना. मैं सब मान लेती थी. मैंने अपने शरीर और दिमाग को बहुत तकलीफ दी. मैं खुद से कहती थी, मैं बेकार हूं, मैं अच्छी नहीं हूं."
एक्ट्रेस ने आखिर में कहा कि ये दुनिया है, यहां लोग बस आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और अली फजल के प्रोडक्शन हाउस पुशिंग बटन्स स्टूडियोज में बनी फिल्म 'सीक्रेट्स ऑफ अ माउंटेन सर्पेंट' का 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था.
