हॉरर फिल्मों को पसंद करने वालों के बीच 'रेजिडेंट ईविल' इन दिनों खूब चर्चा में है. फिल्म दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. जैक क्रेगर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने कलेक्शन के मामले में 'द नन' और 'द कॉन्ज्यूरिंग 2' जैसी बड़ी हॉरर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, ये अभी 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' का रिकॉर्ड तोड़ने से दूर है. फिल्म को दुनियाभर में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

'रेजिडेंट ईविल' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस मोजो के आंकड़ों के मुताबिक, 'रेजिडेंट ईविल' ने दुनियाभर में अब तक करीब 3,885 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसमें नॉर्थ अमेरिका से लगभग 1,500 करोड़ रुपये और दूसरे देशों से करीब 2,385 करोड़ रुपये का कलेक्शन शामिल है. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में अपने पहले वीकेंड पर ही करीब 561 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

इन देशों में भी फिल्म ने की शानदार कमाई

'रेजिडेंट ईविल' को कई देशों में दर्शकों का अच्छा साथ मिला है. चीन फिल्म के लिए सबसे बड़ा विदेशी बाजार रहा, जहां इसने करीब 745 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. वहीं, ब्रिटेन में इसकी कमाई लगभग 182 करोड़ रुपये, जापान में 130 करोड़ रुपये, मेक्सिको में 105 करोड़ रुपये, फ्रांस में 89 करोड़ रुपये, जर्मनी में 85 करोड़ रुपये और ऑस्ट्रेलिया में करीब 87 करोड़ रुपये रही. भारत में फिल्म ने लगभग 24.53 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

View this post on Instagram A post shared by Resident Evil (@residentevil)

बॉक्स ऑफिस पर फ्रेंचाइजी की सबसे सफल फिल्म बनी 'रेजिडेंट ईविल'

बॉक्स ऑफिस मोजो के आंकड़ों के अनुसार, नॉर्थ अमेरिका में कमाई के मामले में 2026 में आई 'रेजिडेंट ईविल' फ्रेंचाइजी की बाकी सभी फिल्मों से आगे निकल गई है. इस फिल्म ने वहां करीब 1,500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2010 में आई 'रेजिडेंट ईविल: आफ्टरलाइफ' है, जिसने लगभग 561 करोड़ रुपये कमाए थे.

वहीं, 'रेजिडेंट ईविल: एपोकैलिप्स' (2004) ने करीब 478 करोड़ रुपये, 'रेजिडेंट ईविल: एक्सटिंक्शन' (2007) ने 472 करोड़ रुपये, 'रेजिडेंट ईविल: रिट्रीब्यूशन' (2012) ने 395 करोड़ रुपये, 'रेजिडेंट ईविल' (2002) ने 374 करोड़ रुपये, 'रेजिडेंट ईविल: द फाइनल चैप्टर' (2017) ने 250 करोड़ रुपये और 'रेजिडेंट ईविल: वेलकम टू रैकून सिटी' (2021) ने करीब 159 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस तरह 2026 में आई फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंचाइजी की बाकी सातों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. वहीं, पूरी फ्रेंचाइजी की दुनियाभर में कुल कमाई करीब 15,670 करोड़ रुपये हो चुकी है.

'द नन' और 'द कॉन्ज्यूरिंग 2' को छोड़ा पीछे

'रेजिडेंट ईविल' ने दुनियाभर की कमाई के मामले में 'द नन' और 'द कॉन्ज्यूरिंग 2' को भी पीछे छोड़ दिया है. करीब 3,885 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, 'द नन' ने लगभग 3,414 करोड़ रुपये और 'द कॉन्ज्यूरिंग 2' ने करीब 3,011 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस लिस्ट में पहले नंबर पर अब भी 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' है, जिसने दुनियाभर में करीब 4,655 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसके अलावा 'द कॉन्ज्यूरिंग' का कलेक्शन लगभग 2,988 करोड़ रुपये, 'एनाबेल: क्रिएशन' का 2,859 करोड़ रुपये, 'द नन 2' का 2,514 करोड़ रुपये, 'एनाबेल' का 2,396 करोड़ रुपये, 'एनाबेल कम्स होम' का 2,155 करोड़ रुपये, 'द कॉन्ज्यूरिंग: द डेविल मेड मी डू इट' का 1,925 करोड़ रुपये और 'द कर्स ऑफ ला योरोना' का करीब 1,149 करोड़ रुपये रहा है. इस तरह 'रेजिडेंट ईविल' फिलहाल दूसरे स्थान पर है और पहले नंबर पर पहुंचने के लिए इसे 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' की कमाई को पीछे छोड़ना होगा.

View this post on Instagram A post shared by Resident Evil (@residentevil)

क्या है 'रेजिडेंट ईविल' की कहानी?

फिल्म की कहानी एक कूरियर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक दूर-दराज के अस्पताल में पैकेज पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलती है. लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो एक खौफनाक मुसीबत में फंस जाता है. अस्पताल में अचानक एक भयानक संक्रमण फैल जाता है, जिसके बाद वहां कई खतरनाक जीव सामने आने लगते हैं.

ऐसे में कूरियर के सामने खुद को बचाने की चुनौती होती है. उसे इन खतरनाक और बदले हुए जीवों का सामना करते हुए जिंदा बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ती है. फिल्म में डर, रोमांच और एक्शन का भरपूर मेल देखने को मिलता है.