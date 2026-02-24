हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VIROSH Wedding: रश्मिका-विजय में कौन है बड़ा? जानें कपल की उम्र में कितना है फर्क

Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबर के बीच उनके एज गैप को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. फैंस जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच कितने साल का अंतर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधनें जा रहे है. इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ ‘विरोश’ ही छाया हुआ है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने आखिरकार अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. दोनों ने खुद अनाउंस किया है कि वो 26 फरवरी 2026 को शादी करने जा रहे हैं. सालों से चल रही अटकलों पर अब फुल स्टॉप लग गया है. उनकी शादी 'द मेमेंटोज बाय आईटीसी' में होगी और इसे काफी प्राइवेट और इंटीमेट रखा जाएगा.

उम्र का फासला कितना है?
शादी की खबर सामने आते ही लोगों के मन में एक सवाल जो बहोत ज्यादा उठ रहा वो है की आखिर दोनों के बीच उम्र का अंतर कितना है? आपको बता दें रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट में हुआ था और वो अभी 29 साल की हैं. वहीं विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को हैदराबाद में हुआ था और वो 36 साल के हैं. यानी दोनों के बीच करीब सात साल का एज गैप है.

फिल्मों से शुरू हुई कहानी
रश्मिका और विजय पहली बार 2018 में फिल्म ‘गीता गोविंदम’ के सेट पर मिले थे. फिल्म सुपरहिट रही और दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था. इंटरव्यू में भी दोनों ने माना था कि शुरुआत से ही उनके बीच कम्फर्ट था. इसके बाद 2019 में ‘डियर कॉमरेड’ में भी दोनों साथ नजर आए थे. यहीं नहीं फिल्मों की प्रमोशन के दौरान और कैजुअल आउटिंग में दोनों को अक्सर साथ देखा गया था.


VIROSH Wedding: रश्मिका-विजय में कौन है बड़ा? जानें कपल की उम्र में कितना है फर्क

चुप्पी लेकिन बढ़ती नजदीकियां
धीरे-धीरे दोनों के रिलेशनशिप की खबरें तेज होने लगी थी. फैंस ने उनकी वेकेशन फोटोज में एक जैसे बैकग्राउंड नोटिस किए थे. जिससे कयास और बढ़ गए कि दोनों साथ ट्रैवल कर रहे हैं. हालांकि दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा था. इसके बावजूद रश्मिका को कई बार विजय के फैमिली इवेंट्स में देखा गया और विजय भी इंटरव्यू में उनके बारे में काफी अच्छे से बात करते नजर आए थे.

तीन दिन की शादी और ग्रैंड रिसेप्शन
बता दें की शादी की रस्में 24 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. पहले दिन संगीत और मेहंदी सेरेमनी होगी. 25 फरवरी को हल्दी की रस्म रखी गई है और 26 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे. शादी भले ही लो-की रखी गई हो लेकिन 4 मार्च 2026 को हैदराबाद के 'ताज कृष्णा' में शाम 7 बजे से ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है. इस रिसेप्शन में टॉलीवुड और बॉलीवुड के कई सितारों के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होने की भी उम्मीद है.

Published at : 24 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Rashmika-Vijay Wedding
