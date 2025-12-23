रैपर बादशाह के पास हैं करोड़ों की घड़ियां, जान लीजिए कितनी है कीमत

सिंगर-रैपर बादशाह ने अपने शानदार गानों से कई रिकॉर्ड बनाए होंगे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जो इंडिया में किसी के पास नहीं है. बादशाह को लग्जरी घड़ियों का शौक है और उन्होंनें रोलेक्स की ऐसी लिमिटेड एडिशन वॉच अपने कलेक्शन में शामिल की है, जिसके दुनिया में सिर्फ 10 पीस ही मौजूद हैं. इस घड़ी को खरीदने वाले बादशाह पहले इंडियन बन गए हैं, जिससे उनका लग्जरी वॉच लवर होना एक बार फिर साबित हो गया है.

बादशाह ने फ्लॉन्ट की करोड़ो की वॉच

दरअसल हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बादशाह ने इंडियन आइडल के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उनके हाथ की क्लोज-अप फोटो भी थी, जिसमें वो लग्जरी बार्बी डेटोना रोलेक्स घड़ी पहने नजर आए. बादशाह ने वॉच को शो-ऑफ करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'कोई बार नहीं कमाई पर. बाराबी कलाई पर, बार देते तोड़, लौंडे आ जाते जो आई पर.'

बता दें, ये घड़ी 18 कैरेट येलो गोल्ड की है, जिस पर करीब 40 पिंक सैफायर लगे हैं और डायल पर टाइम दिखाने के लिए 12 पिंक सैफायर लगाए गए हैं. ये घड़ी इतनी खास है कि यह किसी भी वेबसाइट पर बिक्री के लिए लिस्ट नहीं होती. इसके पिंक कलर की वजह से कलेक्टर्स इसे प्यार से 'बार्बी' कहते हैं, हालांकि रोलेक्स खुद इस नाम का इस्तेमाल नहीं करता. ये घड़ी रोलेक्स की मशहूर डेटोना कलेक्शन का हिस्सा है, जिसे 1963 में लॉन्च किया गया था और आज भी यह दुनिया की सबसे आइकॉनिक घड़ियों में गिनी जाती है.

कितनी है कीमत

इंस्टाग्राम पेज द इंडियन होरोलॉजी के मुताबिक, बार्बी डेटोना रोलेक्स की रिटेल कीमत करीब 3.56 करोड़ रुपये है. लेकिन इसकी खासियत की वजह से मार्केट में इसकी कीमत बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये तक आंकी जाती है. यही वजह है कि यह घड़ी दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा चाही जाने वाली रोलेक्स घड़ियों में गिनी जाती है.

बादशाह के अलावा, कई इंटरनेशनल सेलेब्रिटीज भी बार्बी डेटोना रोलेक्स घड़ी पहनते नजर आ चुके हैं. इस खास घड़ी को लियोनेल मेसी, ड्रेक, शाई गिल्जियस-अलेक्जेंडर, मार्क वॉलबर्ग, मिर्का फेडरर और कैरोलिन वोज़नियाकी जैसे बड़े सितारे भी पहन चुके हैं.