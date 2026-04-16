'धुरंधर' में Ranveer Singh ने कैसे दी 'हमजा अली' के किरदार में दमदार परफॉर्मेंस? खुल गया राज

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इस वक्त अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इस फिल्म में उन्होंने हमजा अली मजारी/जसकीरत सिंह रंगी का रोल निभाया है. उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. हाल ही में फिल्म के प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने खुलासा किया कि 'धुरंधर' के सेट पर रणवीर सिंह की तैयारी के दौरान मेडिटेशन करते थे. इसके अलावा वो खुद को शांत और फोकस्ड रखने पर ध्यान देते थे.

प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट ने शेयर किया रणवीर सिंह रूटीन

'धुरंधर' के मेकअप सेशन के दौरान रणवीर सिंह और प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने काफी समय बिताया. उन्होंने बताया कि मेकअप चेयर पर बिताए गए लंबे घंटे सिर्फ बाहरी लुक बदलने के लिए नहीं थे, बल्कि उसी दौरान वे खुद को मानसिक तौर पर 'हमजा अली मजारी' के किरदार में ढाल रहे थे.

करणदीप सिंह ने कही ये बात

करणदीप सिंह ने कहा, 'रणवीर सिंह सबसे पहले खुद को शांत और फोकस्ड करते थे. वह शिव जी के बड़े भक्त हैं, इसलिए अपने दिन की शुरुआत 'ओम' के जाप से करते थे. वह वर्कआउट के बाद आते थे और 'ओम' सुनते थे. इतना ही नहीं, जब भी हम एक घंटे का लंबा मेकअप करते थे, तो वह मेडिटेट करने की कोशिश करते थे.' कैमरे के सामने आने से पहले ये मानसिक शांति धीरे-धीरे एक अलग ऊर्जा में बदल जाती थी. ये बात एक बार फिर साबित करती है कि रणवीर सिंह अपने किरदारों की तैयारी को कितनी गंभीरता से लेते हैं.

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बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुईं दोनों फिल्में

बता दें कि 'धुरंधर 2' पिछले साल आई फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. उधर, 19 मार्च को रिलीज हुई स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. ये फिल्म अब तक दुनियाभर में 1,733.20 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है.

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