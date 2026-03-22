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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' का क्लाइमैक्स कैसे और कितने दिनों में हुआ था शूट, हर शॉट के बाद क्लिक होती थी फोटो

'धुरंधर 2' का क्लाइमैक्स कैसे और कितने दिनों में हुआ था शूट, हर शॉट के बाद क्लिक होती थी फोटो

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. ऐसे में फिल्म के एक्शन सीन की खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कितने दिनों में क्लाइमैक्स की शूटिंग हुई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 06:22 PM (IST)
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धुरंधर 2 को रिलीज हुए महज 3 दिन ही हुए हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े कई वीडियोज भी वायरल हो ररे हैं. धुरंधर 2 के एक्शन सीन्स को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. अब फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने बताया है कि कौन से हिस्से की शूटिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल था.

उन्होंने बताया कि क्लाइमैक्स में दिखाए गए एक्शन सीन्स काफी ज्यादा मुश्किल थे. साथ ही उन्होंने बताया कि इसे शूट करने में उन्हें कितने दिन लगे और कैसे शूट किया गया. Digital Commentary से बात करते हुए एक्शन डायरेक्टर एजाज गुलाब ने बताया कि धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स बहुत बड़ा है.

दो एक्शन सीक्वेंस को एक साथ दिखाया गया

क्लैइमैक्स में एक तरफ मस्जिद का सीन चल रहा था तो दूसरी तरफ टैंकर वाला सीन दिखाना था. ऐसे में सबसे ज्यादा ये चैलेंज था कि आखिर इतने बड़े क्लाइमैक्स के दौरान दर्शकों को कैसे बोर ना होने दिया जाए. साथ ही ये सबसे ज्यादा मुश्किल था कि हर 15 से 30 सेकेंड के बाद दर्शकों को क्या नया दिखाया जाए.

एक्शन डायरेक्टर ने कहा कि मस्जिद के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए जा रहे थे, उसका असर भी दर्शकों पर वहीं होना चाहिए था जो बाहर चल रहे एक्शन सीक्वेंस का हो रहा था.

इतना ही नहीं डायरेक्टर ने ये भी कहा,'आप पूरा क्लाइमैक्स देखेंगे तो कहीं भी नहीं लगेगा कि ये पहले देखा है. हमने बहुत सारी किलिंग्स देखीं, बहुत सारी ब्लास्टिंग्स देखीं, लेकिन हर बार हम लोगों का नजरिया ये रहा कि इसको कुछ अलग तरीके से करें. उन्होंने एग्जांपल देते हुए बताया,'जैसे सिलेंडर की दाढ़ी ब्लास्ट हो रही है, तो उसके साथ दूसरी गाड़ियां ब्लास्ट हो रही हैं. ऐसी चीजों को कनेक्ट करने में बहुत टाइम लगा. उसको सोचने में, उसको तैयार करने में.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने ये भी कहा कि बेशक क्लाइमैक्स आधे-पौन घंटे का था. लेकिन आखिरी के 5 मिनट दर्शकों पर क्या असर छोड़ेंगे इसका प्रेशर सबसे ज्यादा था. उन्होंने बताया कि एक्शन सीक्वेंस के रिहर्सल में 6 दिन लगे थे और 12 से 14 दिन में शूटिंग हुई थी. साथ ही उन्होंने बताया कि कंटिन्यूटी को बनाए रनखे के लिए हेयर और मेकअप टीम ने अच्छा काम किया. हेयर और मेकअप की टीम हर शॉट के बाद फोटो लेती थी और शॉट टू शॉट उसको मैच किया करती थी. 

ये भी पढ़ें:-'धुरंधर 2' के हमजा और यलीना का ल्यारी वाला बंगला किस शहर में है, नहीं जानते होंगे आप, देखें इनसाइड वीडियो

Published at : 22 Mar 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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