आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' काफी खबरों में बनी हैं. फिल्म का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के ट्रेलर की हर तरफ चर्चा है. ट्रेलर में काफी खून-खराबा दिखाया गया है. यूट्यूबर ध्रुव राठी को ये खून खराबा पसंद नहीं आया है. उन्होंने इस ट्रेलर की तुलना ISIS के सर कलम करने वाले वीडियोज से कर दी है.

धुरंधर के ट्रेलर को देख भड़के ध्रुव राठी

ध्रुव राठी ने X पर लिखा, 'आदित्य धर ने बॉलीवुड में घटियापन की हद पार कर दी है. उनकी फिल्म धुरंधर के ट्रेलर में इतनी ज्यादा हिंसा, खून-खराबा है. इसमें इतना टॉर्चर है. ट्रेलर देखना ऐसा ही है जैसे ISIS के सिर कलम करने वाल वीडियो देख रहे हों. और आप इसे एंटरटेनमेंट कहते हैं.'





आगे उन्होंने लिखा, 'आदित्य धर पैसे के लालच में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो यंग जेनरेशन के दिमाग में जहर घोल रहे हैं. वो खून खराबा के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं और टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. सेंसर बोर्ड के पास अब ये ही मौका है कि वो दिखा दें कि उसे सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से है, लोगों के किस करने से या किसी जिंदा आदमी की खाल उधेड़ने से.'

बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म के ट्रेलर में सभी एक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिखाया गया है. ऐसी खबरें हैं कि फिल्म की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई थी इसीलिए मेकर्स इसे 2 पार्ट में रिलीज कर ने का प्लान कर रहे हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 2026 में रिलीज हो सकता है. हालांकि, अभी तक फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है. कहा जा रहा है कि पहला पार्ट जब थिएटर में लगेगा तभी दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट होगी.