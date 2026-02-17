हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट

आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट

Dhurandhar: ‘धुरंधर’ ने हिंदी सिनेमाघरों में 75 दिन पूरे कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. रणवीर सिंह स्टारर ये एक्शन-स्पाई थ्रिलर आदित्य धर के निर्देशन में बनी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कभी-कभार ही कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देती हैं और रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ अब उसी लिस्ट में शामिल हो गई है. फिल्म ने रिलीज के दो महीने बीत जाने के बाद भी लोगों का क्रेज कम नहीं होने दिया है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित ये एक्शन-स्पाई थ्रिलर ने सभी उम्मीदों को पार करते हुए 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने का गौरव हासिल किया है.

75 दिन की शानदार सफलता
बी62 स्टूडियोज ने मंगलवार को बताया कि फिल्म ने सिनेमाघरों में 75 दिन पूरे कर लिए हैं. बी62 स्टूडियोज ‘धुरंधर’ के को-प्रोड्यूसर भी हैं. स्टूडियो ने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'सिनेमाघरों में धुरंधर ने 75 दिन पूरे कर लिए हैं.' आगे उन्होंने लिखा, 'आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद'

बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने अब तक भारत में 830 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर दी है. और इसी के साथ ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई है जिसने ये आंकड़ा पार किया है. वहीं, ग्लोबली फिल्म ने 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. इसने ‘जवान’ और ‘पुष्पा 2’ की हिंदी डब वर्जन की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा फिल्म ने लगातार 28 दिनों तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया है.

कहानी और किरदार
आपको बता दें आदित्य धर की ‘धुरंधर’ में एक भारतीय जासूस की कहानी दिखाई गई है जिसे पाकिस्तान के ल्यारी में बालूच गैंग में घुसपैठ करने के लिए भेजा जाता है. रणवीर सिंह इस जासूस जिसका नाम हमजा अली मजारि उर्फ जसकीरत सिंह रंगी है. उसकी भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में जो गैंग का नेता के तौर पर नजर आते है. साथ ही संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी अहम किरदारों में शामिल हैं.

और पढ़ें
Published at : 17 Feb 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट
आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट
बॉलीवुड
रामायण इवेंट के लिए ए आर रहमान की तैयारी, शुरू किया 40 दिन का डिजिटल डिटॉक्स
रामायण इवेंट के लिए ए आर रहमान की तैयारी, शुरू किया 40 दिन का डिजिटल डिटॉक्स
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: ICU में हैं सलीम खान, शूटिंग छोड़ हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, सामने आया हेल्थ अपडेट
लाइव: ICU में हैं सलीम खान, शूटिंग छोड़ हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, सामने आया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
तिहाड़ जेल से बाहर आते ही Rajpal Yadav का पहला रिएक्शन, कहा- 'मुझे पर जो भी आरोप हैं...'
तिहाड़ जेल से बाहर आते ही Rajpal Yadav का पहला रिएक्शन, कहा- 'मुझ पर जो भी आरोप हैं...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की 
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की 
इंडिया
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Case Hearing Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
हेल्थ
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget