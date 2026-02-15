हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअपने भाई जैसा नाम नहीं कमा पाए ये बॉलीवुड स्टार, शराब ने बिगाड़ा बना-बनाया करियर

अपने भाई जैसा नाम नहीं कमा पाए ये बॉलीवुड स्टार, शराब ने बिगाड़ा बना-बनाया करियर

Birthday Special: रणधीर कपूर जो कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी का हिस्सा हैं. आज 15 फरवरी को रणधीर कपूर अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर उनकी जिंदगी का पूरा सफर एक बार फिर चर्चा में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Feb 2026 05:50 PM (IST)
बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्मी खानदान यानी कपूर परिवार का नाम आते ही सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर और फिर राज कपूर का चेहरा सामने आ जाता है. इसी विरासत को आगे बढ़ाने वालों में एक नाम रणधीर कपूर का भी है. आज यानी 15 फरवरी को रणधीर कपूर अपना जन्मदिन मना रहे हैं. कभी रोमांटिक हीरो के तौर पर दिल जीतने वाले रणधीर की जिंदगी में शोहरत भी आई और गिरावट भी. उनका सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा.

कपूर खानदान की विरासत और रणधीर की शुरुआत
पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुआ ये फिल्मी सफर राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर तक पहुंचा था. राज कपूर को तो इंडियन सिनेमा का ‘ग्रेटेस्ट शोमैन’ कहा गया है. उनके पांच बच्चे हुए रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रितु नंदा और रीमा जैन. तीनों बेटों ने फिल्मों में कदम रखा लेकिन इंडस्ट्री में बड़ी पहचान ऋषि कपूर ही बना पाए है. रणधीर और राजीव उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए.

कई हिट फिल्में, लेकिन नहीं बन पाए सुपरस्टार
रणधीर कपूर ने ‘कल आज और कल’, ‘जवानी दीवानी’, ‘रामपुर का लक्ष्मण’, ‘चाचा भतीजा’, ‘बीवी-ओ-बीवी’, ‘हाथ की सफाई’ जैसी कई फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्मों की लिस्ट लंबी है और कई मूवीज हिट भी रही हैं. लेकिन एक वक्त के बाद लोगों को लगा कि वो हर फिल्म में लगभग एक जैसा रोल कर रहे हैं. रोमांटिक और फूडी लड़के वाली उनकी इमेज ज्यादा बदली नहीं जिसकी वजह से लोगों का एक्साइटमेंट कम होने लगा था.

 
 
 
 
 
फ्लॉप फिल्में और एक्टिंग से दूरी
‘रिक्शावाला’, ‘धरम करम’, ‘पुकार’, ‘खजाना’ जैसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद रणधीर का करियर धीमा पड़ गया था. लगातार फ्लॉप के बाद उन्होंने करीब दस साल का ब्रेक ले लिया. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन और प्रोडक्शन में हाथ आजमाया लेकिन वहां भी वो अपने पिता या भाई जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए.

शराब की लत और बबीता से अलगाव
आपको बता दें रणधीर कपूर ने 6 नवंबर 1971 को एक्ट्रेस बबीता से शादी की थी. दोनों ने लव मैरिज की और उनकी दो बेटियां हुईं. 1974 में करिश्मा कपूर और 1980 में करीना कपूर. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रणधीर की शराब पीने की आदत ने उनके रिश्ते को काफी नुकसान पहुंचाया. 1988 में बबीता अपनी बेटियों को लेकर अलग रहने लगीं. हालांकि दोनों कानूनी तौर पर शादीशुदा थे. करीब 19 साल बाद 2007 में उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए और रिश्ते को फिर संभाला. 2023 में बबीता दोबारा रणधीर के घर आकर रहने लगी है.

Published at : 15 Feb 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Raj Kapoor Rishi Kapoor Randhir Kapoor
