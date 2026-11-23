अमेरिका में नितेश तिवारी की 'रामायण' को बड़ा झटका लगा है. जहां इसकी टिकटों की सेल में गिरावट जारी है वहीं इसकी स्क्रीन की संख्या भी घट गई गई है. इसी के साथ तीसरे वीक में रणबीर कपूर स्टारर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी बड़ी गिरावट आई है. इसी के साथ इस बड़े बजट वाली फिल्म को लगभग 800 थिएटर्स से हटा दिया जाएगा.

'रामायण' को अमेरिका में 800 से ज्यादा थिएटर्स में हटाया जाएगा

बता दें कि अमेरिका में सोनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई रामायण' को 14 सौ से ज्यादा थिएटर्स में रिलीज किया गया था. वहीं 'कोलाइडर' की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे हफ्ते में ही फिल्म को 300 से ज्यादा स्क्रीन्स से हटा दिया गया था. अब शुक्रवार से थिएटर्स की संख्या घटकर 681 रह जाने की उम्मीद है. इसकी बड़ी वजह टिकटों की सेल में गिरावट है.

स्क्रीन्स में यह कमी तब आई है, जब 'रामायण' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इस कमाई के साथ यह फिल्म 2023 की 'आआरआर' और इस साल की हॉलीवुड फिल्मों जैसे 'सुपरगर्ल' और 'मोर्टल कॉम्बैट II' से आगे निकल गई है.

'रामायण' के आगे दुनियाभर में लागत वसूलने की चुनौती

हालांकि फिल्म ने दुनिया भर में शानदार कमाई की है, लेकिन इसका प्रोडक्शन बजट 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि अपनी लागत वसूलने के लिए फिल्म को अभी और काफी कमाई करनी होगी. इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक, इतने बड़े बजट वाली फिल्म को अपनी लागत निकालने (ब्रेक-ईवन तक पहुंचने) के लिए, अपने प्रोडक्शन बजट से लगभग दोगुनी कमाई करनी पड़ती है.

अमेरिका में बनेगी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म

'रामायण' दो पार्ट वाली फिल्म सीरीज का पहला पार्ट है. फिल्म मेकर नमित मल्होत्रा ​​के मुताबिक, इन दोनों भागों का कुल बजट 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, जो इसे अब तक के सबसे महंगे भारतीय फिल्म प्रोडक्शंस में से एक बनाता है. उम्मीद है कि 'रामायण' अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी. इसी के साथ, ये वीकेंड तक 'धुरंधर: द रिवेंज' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी और अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन जाएगी.