सिनेमाघरों मौजूद फिल्मों को हमेशा संडे की छुट्टी का फायदा होता है. क्योंकि हॉलीडे की वजह से ज्यादा संख्या में लोग थिएटर पहुंचते हैं. इस संडे को भी 'रामायण' से लेकर 'ओम' सहित बाकी फिल्मों की कमाई में उछाल देखा गया. चलिए यहां जानते हैं कि 22 नवंबर, रविवार को किस फिल्म ने कितनी कमाई की है?

'रामायण' ने तीसरे संडे को कितना किया कलेक्शन?

रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे वीकेंड पर भी धमाकेदार कमाई की है और ये 900 करोड़ के पार हो चुकी है. रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे को भी 'रामायण' ने कमाई में तेजी दिखाई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे को 35.60 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'रामायण' की भारत में 18 दिनों की कुल नेट कमाई अब 942.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'ओम' ने संडे को कितना किया कलेक्शन?

'रामायण' के आगे धनुष की 'ओम' ने धांसू शुरुआत की थी और पहले दिन 18.10 करोड़ से ओपनिंग की थी. वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई में थोड़ी मंदी देखी गई फिर इसने 16.25 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. संडे को 'ओम' की कमाई की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'ओम' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 15.90 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में तीन दिनों की कुल नेट कमाई अब 5025 करोड़ रुपये हो गई है.

'गॉडजिला माइनस जीरो' ने संडे को कितनी कमाई की ?

'गॉडजिला माइनस जीरो' की भारत में ठंडी शुरुआत हुई थी. इस जापानी मॉन्स्टर फिल्म ने पहले दिन महज 70 लाख रुपये कमाए थे. लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाई में तेजी दिखाई और 1.10 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे दिन यानी संडे की कमाई की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 1.22 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में तीन दिनों की नेट कमाई अब 3.02 करोड़ रुपये हो गई है.

'सीन' ने तीसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

धनुष की 'ओम' की रिलीज के बाद 'सीन' की कमाई में तीसरे फ्राइडे को मंदी देखी गई थी और ये बस 77 लाख रुपये कमा पाई थी लेकिन तीसरे वीकेंड पर सूर्या की फिल्म ने कमाई में अच्छी तेजी दिखाई. बता दें की 'सीन' ने तीसरे शनिवार को यानी 16वें दिन 1.35 करोड़ की कमाई की है. 17वें दिन यानी तीसरे संडे को भी इसने रफ्तार बढ़ाई है.