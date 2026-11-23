'रामायण' ने बॉक्स ऑपिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की. हालांकि, अब तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं दूसरे हफ्ते के मुकाबले तीसरे हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितनी गिरावट हुई है.

दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 299.15 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं तीसरे हफ्ते में 3 दिन में फिल्म ने 79 करोड़ कमा लिए हैं. फिलहाल दोनों हफ्तों के कलेक्शन में 220.15 करोड़ का अंतर है और इस हिसाब से 73.6 परसेंट की गिरावट है.

फिल्म के कलेक्शन में आई कमी

तीन दिन के कलेक्शन की बात करें तो दूसरे हफ्ते के तीन दिन में फिल्म ने 196 करोड़ कमाए और तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 79 करोड़ कमाए हैं. इस हिसाब से दोनों हफ्तों के 3 दिन की कमाई में 117 करोड़ का अंतर है और कमाई 59.7 परसेंट घट गई है.

बता दें कि फिल्म ने नेट 64.85 करोड़ की ओपनिंग की. वहीं ग्रॉस 77.50 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने नेट 564.60 करोड़ का कलेकशन किया. वहीं ग्रॉस 675.05 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने नौवें दिन 48.10 करोड़ कमाए. दसवें दिन फिल्म ने 72.90 करोड़ कमाए. 11वें दिन फिल्म ने 75 करोड़, 12वें दिन फिल्म ने 32 करोड़, 13वें दिन 28.60 करोड़, 14वें दिन 23.20 करोड़, 15 दिन 19.35 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे हफ्ते में फिल्म 16वें दिन 15.75 करोड़, 17वें दिन 27.65 करोड़, 18वें दिन 35.60 करोड़ कमाए.

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फिल्म ने टोटल नेट 942.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं ग्रॉस 1126.50 करोड़ कमाए. फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 567 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1693 करोड़ कमाए.

फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. वहीं नमित मल्होत्रा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज होना है. दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा. दूसरे पार्ट में सनी देओल भी नजर आएंगे. सनी देओल फिल्म में हनुमान के रोल में दिखेंगे.