शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ को लेकर ऑडियंस काफी एक्साइटेड है. फिल्म के पोस्टर से लेकर इसके पहले गाने ‘तू मिल जाए’ तक, हर अपडेट सोशल मीडिया पर चर्चा में है. फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.

इससे पहले दोनों की जोड़ी ‘ओम शांति ओम’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘हैप्पी न्यू ईयर’, ‘जवान’ और ‘पठान’ में धमाल मचा चुकी है. इसके अलावा ‘किंग’ में और भी कई बातें हैं, जो इसे खास बनाती हैं. चलिए जानते हैं, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म की 5 खास बातें, जिसके चलते ‘किंग’ को साल की बड़ी रिलीज माना जा रहा है.

1. शाहरुख खान की बड़े पर्दे पर वापसी

शाहरुख खान ने 2023 में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं. इसमें पठान, जवान और डंकी शामिल है. अब तीन साल बाद 2026 में उनकी फिल्म ‘किंग’ दिसंबर में रिलीज होने वाली है, उनकी वापसी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अपनी शानदारी स्क्रीन प्रेजेंस से वे हर लुक में जान डाल देते हैं. फिल्म की पहली झलक से लेकर इसके गानों और निर्देशन तक सब कुछ शानदार है.

2. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी है फिल्म

जब शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद ने पिछली बार साथ काम किया था तो ‘पठान’ बनाई थी, जिसे फैंस ने खूब प्यार दिया था. सिद्धार्थ आनंद ऐसी मसालेदार एक्शन फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो न सिर्फ ऑडियंस को एनटरटेन करती है, बल्कि शानदार विजुअल्स, फास्ट स्टोरी और जबरदस्त एक्शन से अंत तक बांध कर रखता है.

3. इस फिल्म में दिखेगी दिग्गज स्टार्स की शानदार टोली

हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं, जिनमें इतनी दमदार स्टारकास्ट एक साथ नजर आए. फिल्म में शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान के साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, राघव जुयाल और अभय वर्मा जैसे कलाकार साथ नजर आएंगे. ‘किंग’ की शानदार स्टारकास्ट ने पहले ही ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. इसके साथ ही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जबरदस्त केमिस्ट्री भी फैंस को अट्रैक्ट करती है.

4. IMAX और 4DX फॉर्मेट के जरिए मिलेगा खास अनुभव

‘किंग’ को बड़े स्तर पर बनाया गया है. फिल्म की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशन्स पर हुई है और इसमें शानदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे. इसके अलावा फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी भव्य रखी गई है. इसे IMAX और 4DX फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा. ऐसे में ये एक्सपीरियंस ऑडियंस के लिए अलग होने वाला है.

5. क्रिसमस की छुट्टियों का मिलेगा फायदा

शाहरुख खान की इस फिल्म की रिलीज के लिए परफेक्ट टाइम का चुनाव किया गया है. ‘किंग’ क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को रिलीज हो रही. इस समय पर लोग परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने और मनोरंजन के लिए बाहर निकलते हैं.