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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गंदी सोच', कैटरीना कैफ को ट्रोल करने वालों पर भड़कीं राखी सावंत

'गंदी सोच', कैटरीना कैफ को ट्रोल करने वालों पर भड़कीं राखी सावंत

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को उनके बढ़े वजन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. इसी बीच अब राखी सावंत ने कैटरीना को डिफेंड करते हुए ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 11:58 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ मां बनने के बाद पहली बार पब्लिकली नजर आईं, तो उनके बढ़े वजन को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक्ट्रेस को उनके लुक और बॉडी को लेकर ट्रोल भी किया गया. कई फैंस और सेलेब्स कैटरीना को सपोर्ट करते नजर आए. इसी बीच अब राखी सावंत ने भी कैटरीना को डिफेंड करते हुए ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है.

कैटरीना कैफ को ट्रोल करने वालों पर भड़कीं राखी सावंत
हाल ही में पैपराजी संग बातचीत ने राखी ने कैटरीना को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर कहा, 'ये गंदी सी मेंटैलिटी है. जो लोग कैटरीना को ट्रोल करते हैं ना ये मेरे हाथ में आ जाए तो इनको मैं निर्मा रिन डाल कर वॉशिंग मशीन में धुमा दूं.'

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राखी ने आगे कहा, 'शर्म आनी चाहिए. एक टाइम पर वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी और आज भी हैं. तो क्या बड़ी एक्ट्रेसेस को शादी करने का हक नहीं? बच्चे पैदा करने का हक नहीं? जब आपके जिस्म से बच्चा निकलता है तो 19-20 तो हो ही जाता है. देखना कैटरीना फिर से अफगान जलेबी बन जाएगी.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे कहा, 'डिलीवरी के बाद थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है. वो हिरोइन भी नंबर एक हैं और मां भी नंबर एक. कैटरीना कैटरीना ही रहने वाली हैं.'

बता दें, कैटरीना कैफ हाल ही में अंबानी परिवार की गणपति सेलिब्रेशन में अपने पति विक्की कौशल के साथ पहुंची थीं. इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. कैटरीना की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनके बढ़े वजन को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया.

गंदी सोच', कैटरीना कैफ को ट्रोल करने वालों पर भड़कीं राखी सावंत

कई सोशल मीडिया यूजर्स तो उनकी पुरानी और आज की तस्वीरों की तुलना करने लगे और उनके लुक में आए बदलाव को लेकर तरह-तरह की बातें करने लगे. इसके कैटरीना के फैंस उन्हें सपोर्ट करते नजर आएं. एक्ट्रेस शिवाकिा ऑबेरॉय, श्रद्धा आर्या, ऋतिक रोशन और खुशबू सुंदर जैसे कई सितारों ने भी कैटरीना को डिफेंड किया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 20 Sep 2026 11:58 AM (IST)
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