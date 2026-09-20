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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैटरीना कैफ को ट्रोल करने वालों पर भड़के सलमान खान, बोले- जब फिर से फिल्मों में आएंगी फिट हो जाएंगी

कैटरीना कैफ को ट्रोल करने वालों पर भड़के सलमान खान, बोले- जब फिर से फिल्मों में आएंगी फिट हो जाएंगी

'बिग बॉस 20' में सलमान खान जमकर बरसे. उन्होंने ट्रोलर्स को लताड़ लगाई. वहीं सलमान ने कैटरीना कैफ का भी सपोर्ट किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 20 Sep 2026 07:56 AM (IST)
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'बिग बॉस 20' का वीकेंड का वार हंगामे से भरा रहा. सलमान खान ने ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने शो में अपनी शर्ट उतारी और अपनी बॉडी दिखाई. इसी के साथ उन्होंने कैटरीना कैफ को ट्रोल करने वालों को भी फटकारा.

बता दें कि कैटरीना कैफ नवंबर 2025 में मां बनी. हाल ही में वो अंबानी फैमिली के गणपति सेलिब्रेशन में पहुंचीं. इस दौरान उन्हें बढ़े वजन के लिए ट्रोल किया गया. कैटरीना को ट्रोल करने वालों पर सलमान ने गुस्सा निकाला. 

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बिग बॉस के शनिवार के एपिसोड में सलमान ने कंटेस्टेंट्स के बीच हुए एक मुद्दे पर बात की. दरअसल, एक टास्क के दौरान हुई लड़ाई के बाद यूट्यूबर ScoutOP ने अपनी यूट्यूब और गेमिंग कम्युनिटी से अरिशफा खान के बारे में कहा. उन्होंने कहा कि 'खत्म कर दो इसको.' सलमान ने इसे लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि ट्रोल्स अक्सर उनके लुक्स को लेकर भी बात करते हैं. 

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सलमान ने कहा, 'किसी को नीचा दिखा के आप पैसे कमा रहे हो. ट्रोल्स सेलेब्स को उनकी बॉडी, वजन, अपीरियंस, फैमिली, करियर फेलियर,मदरहुड पर जज करते हैं. आप अपनी परवरिश दिखा रहे हो.'

 
 
 
 
 
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कैटरीना कैफ के सपोर्ट में आए सलमान खान 

इसके बाद उन्होंने कैटरीना कैफ के पोस्टपार्टम वेट को लेकर जो ट्रोलिंग हो रही है, उस पर बात की. उन्होंने कहा, 'प्रेग्नेंट होने के बाद सभी का वजन बढ़ता है. वो जब फिल्मों में वापस आएंगी तो फिर से फिट हो जाएंगी. उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिलना चाहिए. जो लोग ट्रोल करते हैं वो खुद अपनी शक्ल देखकर बेजार हैं और दूसरों की अपीरियंस पर कमेंट करते हैं.'

इसके अलावा सलमान ने खुद की ट्रोलिंग पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे भी काफी ट्रोल किया जाता है. बुड्ढा हो गया है. भाई 60 साल का हो गया हूं. आपकी बॉडी हमेशा मैंने प्यार किया वाली नहीं हो सकती है.'

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बता दें कि कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल संग शादी की है. दोनों की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी. उन्होंने राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी की थी. इस शादी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल हुए. अब कैटरीना और विक्की एक बेटे विहान के पेरेंट हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 20 Sep 2026 07:56 AM (IST)
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