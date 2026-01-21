वो एक्ट्रेस जिसने दो बार की शादी, मुस्लिम धर्म भी अपनाया, फिर पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर पर आया दिल

एक्ट्रेस-डांसर राखी सावंत को सुर्खियों में रहना खूब आता है. वो अपनी पर्सनल को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्होंने दो बार शादी की थी. लेकिन दोनों ही शादी चली नहीं और शादियों को लेकर खूब हंगामा हुआ. फिर 2025 में उन्होंने एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर संग शादी करने को लेकर रिएक्ट किया था.

बता दें कि 2019 में राखी सावंत ने बिजनेसमैन रितेश राज सिंह संग शादी की थी. वो रितेश को बिग बॉस 15 में बी लेकर गई थी. उनकी शादी को लेकर काफी खबरें आई थीं. बिग बॉस के बाद दोनों अलग हो गए. इसके बाद राखी ने बताया था कि वो रितेश को किराए का पति बनाकर लेकर गई थी.

जेल में रहे थे आदिल दुर्रानी

इसके बाद उन्होंने आदिल खान दुर्रानी संग शादी की थी. ये शादी 2022 में हुई थी. इस शादी के लिए राखी ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया था. राखी ने आदिल संग शादी की तस्वीरें शेयर की थी. उन्होंने शादी के बाद अपना नाम फातिमा कर लिया था. लेकिन ये शादी भी ज्यादा चली नहीं. आदिल और राखी के बीच में खूब झगड़े हुए. राखी ने आदिल पर कई आरोप लगाए थे. इसके बाद आदिल जेल भी गए. वो 5 महीने जेल में रहे थे.

View this post on Instagram A post shared by Celebbuzzindia (@celebbuzzindia)

इसी दौरान आदिल पर फरवरी 2023 में एक ईरानी महिला का रेप करने का भी आरोप लगा. एक ईरानी महिला की शिकायत पर मैसूर में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. अब आदिल खान दुर्रानी ने बिग बॉस 12 फेम सोमी खान से शादी कर ली है.

पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर पर आया था दिल

इसके बाद 2025 में राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में आई. उन्होंने कहा कि उन्हें एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर पसंद है, जिसका नाम डोडी खान है और वो उनसे शादी करना चाहती हैं. हालांकि, बाद में डोडी खान ने ये साफ किया था कि वो राखी से शादी नहीं करेंगे.