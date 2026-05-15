हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji BO Worldwide Day 14: राजा शिवाजी' ने वर्ल्डवाइड बना डाला तगड़ा रिकॉर्ड, बनी मराठी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, 'बैपन भारी देवा' को दी मात

Raja Shivaji BO Worldwide Day 14: राजा शिवाजी' ने वर्ल्डवाइड बना डाला तगड़ा रिकॉर्ड, बनी मराठी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, 'बैपन भारी देवा' को दी मात

Raja Shivaji Record: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी'ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हुआ है. वहीं रिलीज के 14वें दिन इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 15 May 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखे हुए है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा हफ्ता भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया है और इस उपलब्धि के साथ रितेश देशमुख की इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

'राजा शिवाजी' का भारत में 14वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे गुरुवार को अपने कलेक्शन में लगभग 1.90 करोड़ रुपये का इजाफा किया और इस तरह इसके दूसरे हफ्ते का एंड भी मजूत रहा.बता दें कि फिल्म ने सेकेंड वीक में लगभग 24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये इसके पहले हफ्ते के कलेक्शन से लगभग 50% कम है. बता दें कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीक में लगभग 52.65 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ भारत में इसका नेट कलेक्शन अब 76.95 करोड़ रुपये हो गया है जबकि फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 90.10 करोड़ रुपये है.

'राजा शिवाजी' वर्ल्डवाइड बनी मराठी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा 'राजा शिवाजी' इतिहास रचने के करीब पहुंच रही है. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में ही दुनिया भर में 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 100 करोड़ के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रही है. रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित स्टारर राजा शिवाजी के दूसरे हफ्ते में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक वर्ल्डवाइड 91.10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

इसी के साथ इसने जून 2023 में रिलीज हुई बैपन भारी देवा के दुनियाभर में 90.50 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है. राजा शिवाजी के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद, अब यह फिल्म केवल सैराट से पीछे है, जो लगभग 110 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई के साथ इंडस्ट्री की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.

ये हैं दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्में (सैकनिल्क के आंकड़े)

  • सैराट (2016)- 110 करोड़
  •  राजा शिवाजी (2026) - 91+ करोड़ (14दिन)
  •  बैपन भारी देवा (2023)- 90.50 करोड़
  • वेद (2022)- 73 करोड़
  • नटसम्राट (2016)- 46 करोड़

ये भी पढ़ें:-Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों

125 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है
मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म राजा शिवाजी के तीसरे वीकेंड में 100 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन को पार करने की उम्मीद है. सैराट के बाद ये फिल्म इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी मराठी फिल्म बन जाएगी. हालांकि शानदार शुरुआत के बाद डेली कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी फिल्म महाराष्ट्र भर में सिनेमाघरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है.

ट्रेड अनुमानों के मुताबिक ये फिल्म वर्ल्डवाइड 125 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है. यदि फिल्म अनुमानित आंकड़ा हासिल कर लेती है, तो राजा शिवाजी सैराट को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन जाएगी और मराठी फिल्म उद्योग के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगी.

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

 

 

Published at : 15 May 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Baipan Bhari Deva Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Worldwide Day 14: राजा शिवाजी' ने वर्ल्डवाइड बना डाला तगड़ा रिकॉर्ड, बनी मराठी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, 'बैपन भारी देवा' को दी मात
'राजा शिवाजी' ने वर्ल्डवाइड बना डाला तगड़ा रिकॉर्ड, बनी मराठी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 14: 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर लहरा रहा परचम, 14वें दिन भी कमाल का रहा कलेक्शन, जानें-100 करोड़ से है कितनी दूर
'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर लहरा रहा परचम, 14वें दिन भी कमाल का रहा कलेक्शन
बॉलीवुड
आलिया भट्ट को कान्स रेड कार्पेट अपीरियंस के लिए किया गया ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब
आलिया भट्ट को कान्स रेड कार्पेट अपीरियंस के लिए किया गया ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब
बॉलीवुड
भारतीय नागरिक नहीं रहें दिलजीत दोसांझ? E-Visa से इंडिया आने की खबरों ने मचाई हलचल
भारतीय नागरिक नहीं रहें दिलजीत दोसांझ? ई-वीजा से इंडिया आने की खबरों ने मचाई हलचल
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi UAE Visit: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच UAE दौरा पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक! एक्सपर्ट ने बताया भारत को क्या फायदा होगा?
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच UAE दौरा पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक! एक्सपर्ट ने बताया भारत को क्या फायदा होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नए मंत्रियों को विभाग देने में क्यों हो रही देरी? 5 दिन बाद भी नहीं हो सका फैसला
यूपी में नए मंत्रियों को विभाग देने में क्यों हो रही देरी? 5 दिन बाद भी नहीं हो सका फैसला
इंडिया
चिलकुर बालाजी मंदिर और भारतीयों पर ये क्या बोल गए US सीनेटर एरिक श्मिट, विवादित बयान पर मचा बवाल
चिलकुर बालाजी मंदिर और भारतीयों पर ये क्या बोल गए US सीनेटर एरिक श्मिट, विवादित बयान पर मचा बवाल
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Longest Six: धर्मशाला में तिलक वर्मा का धमाका, सीजन का सबसे लंबा छक्का जड़ बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 Longest Six: धर्मशाला में तिलक वर्मा का धमाका, सीजन का सबसे लंबा छक्का जड़ बनाया रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
इंडिया
Weather Forecast: अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
Home Tips
जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?
जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?
ऑटो
कार धोने से पहले हो जाएं सावधान, इन 5 हिस्सों में भूलकर भी न डालना पानी, वरना होगा बड़ा नुकसान
कार धोने से पहले हो जाएं सावधान, इन 5 हिस्सों में भूलकर भी न डालना पानी, वरना होगा बड़ा नुकसान
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget