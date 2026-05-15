Raja Shivaji BO Worldwide Day 14: राजा शिवाजी' ने वर्ल्डवाइड बना डाला तगड़ा रिकॉर्ड, बनी मराठी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, 'बैपन भारी देवा' को दी मात
Raja Shivaji Record: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी'ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हुआ है. वहीं रिलीज के 14वें दिन इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखे हुए है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा हफ्ता भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया है और इस उपलब्धि के साथ रितेश देशमुख की इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.
'राजा शिवाजी' का भारत में 14वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे गुरुवार को अपने कलेक्शन में लगभग 1.90 करोड़ रुपये का इजाफा किया और इस तरह इसके दूसरे हफ्ते का एंड भी मजूत रहा.बता दें कि फिल्म ने सेकेंड वीक में लगभग 24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये इसके पहले हफ्ते के कलेक्शन से लगभग 50% कम है. बता दें कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीक में लगभग 52.65 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ भारत में इसका नेट कलेक्शन अब 76.95 करोड़ रुपये हो गया है जबकि फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 90.10 करोड़ रुपये है.
'राजा शिवाजी' वर्ल्डवाइड बनी मराठी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा 'राजा शिवाजी' इतिहास रचने के करीब पहुंच रही है. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में ही दुनिया भर में 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 100 करोड़ के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रही है. रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित स्टारर राजा शिवाजी के दूसरे हफ्ते में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक वर्ल्डवाइड 91.10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.
इसी के साथ इसने जून 2023 में रिलीज हुई बैपन भारी देवा के दुनियाभर में 90.50 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है. राजा शिवाजी के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद, अब यह फिल्म केवल सैराट से पीछे है, जो लगभग 110 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई के साथ इंडस्ट्री की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.
ये हैं दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्में (सैकनिल्क के आंकड़े)
- सैराट (2016)- 110 करोड़
- राजा शिवाजी (2026) - 91+ करोड़ (14दिन)
- बैपन भारी देवा (2023)- 90.50 करोड़
- वेद (2022)- 73 करोड़
- नटसम्राट (2016)- 46 करोड़
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125 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है
मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म राजा शिवाजी के तीसरे वीकेंड में 100 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन को पार करने की उम्मीद है. सैराट के बाद ये फिल्म इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी मराठी फिल्म बन जाएगी. हालांकि शानदार शुरुआत के बाद डेली कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी फिल्म महाराष्ट्र भर में सिनेमाघरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है.
ट्रेड अनुमानों के मुताबिक ये फिल्म वर्ल्डवाइड 125 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है. यदि फिल्म अनुमानित आंकड़ा हासिल कर लेती है, तो राजा शिवाजी सैराट को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन जाएगी और मराठी फिल्म उद्योग के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगी.
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