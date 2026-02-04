प्रियंका चोपड़ा ने रखी एक शर्त, तभी किया राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ करने का फैसला

हॉलीवुड और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पूरे 7 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' में वो फीमेल लीड रोल प्ले करेंगी. फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं फेमस डायरेक्टर एस एस राजामौली जिन्होंने पहले बाजीराव मस्तानी और अग्निपथ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं.

प्रियंका की शर्त थी सिर्फ डांस

एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि जब राजामौली ने उन्हें ये फिल्म ऑफर की तो उन्होंने सिर्फ एक ही शर्त रखी. उन्होंने कहा कि वो फिल्म में डांस करने का मौका चाहती हैं. प्रियंका ने मजाकिया अंदाज में कहा की 'क्या आप मुझे डांस करने देंगे?' क्योंकि पिछले 7 सालों में उन्हें किसी प्रोजेक्ट में डांस का मौका नहीं मिला था.

महेश बाबू ने किया कन्फर्म

फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे महेश बाबू ने भी कन्फर्म किया कि प्रियंका का ये डांस नंबर काफी सेंसेशनल होने वाला है. प्रियंका खुद भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सुपर एक्साइटेड थीं हालांकि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने थोड़ी ज्यादा मांग कर दी क्योंकि फिल्म में पहले ही काफी डांस सीन थे.

फिल्म का ग्रैंड अनाउंसमेंट और टीजर

राजामौली ने फिल्म का अनाउंसमेंट बहुत ग्रैंड लेवल पर किया था और फिल्म का पहला टीजर रिलीज होते ही लोगों के होश उड़ गए थे. बाहुबली, बाहुबली 2 और RRR जैसी हिट फिल्मों के बाद उनके फैंस को 'वाराणसी' का बेसब्री से इंतजार है.

फिल्म से जुड़ी खास बातें

'वाराणसी' को प्रियंका चोपड़ा की बॉलीवुड में ग्रैंड वापसी माना जा रहा है जिसमें वो मंदाकिनी के रोल में एक्शन से भरपूर किरदार निभाती नजर आएंगी. महेश बाबू फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन का किरदार निभाएंगे. टीजर के मुताबिक, फिल्म की कहानी टाइम ट्रैवल और एक्शन-एडवेंचर पर आधारित है जो लोगों के लिए काफी रोमांचक होने वाली है. फिल्म में प्रियंका के किरदार और कहानी से जुड़ी कई परतें अभी वक्त के साथ खुलनी बाकी हैं.