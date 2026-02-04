इंडियन सिनेमा के हॉरर फिल्मों का जब भी जिक्र होता है तो 2002 में आई फिल्म राज का नाम ना लिया जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कल्ट एक्सपीरियंस था, जिसने बॉलीवुड में रोमांस और डर के कॉम्बिनेशन को बदल दिया.

सालों बाद भी जब इस फिल्म का संगीत रात के सन्नाटे में गूंजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. चलिए जानते हैं कि कैसे एक फ्लॉप स्टार ने बड़े-बड़े दिग्गजों के सिहासन को बॉक्स ऑफिस पर हिलाकर रख दिया था. राज की कहानी एक शादीशुदा जोड़े संजना (बिपाशा बसु) और आदित्य (डिनो मोरिया) पर बेस्ड थी.

संजना को सुनाई देती है अजीबोगरीब अवाज

अपनी शादी को बचाने के लिए वो छुट्टियां मनाने ऊटी जाते हैं. उस दौरान वो उसी होटल में रुकते हैं, जहां वो पहली बार मिले थे. इस सफर की शुरुआत के साथ ही संजना को अजीबोगरीब अवाजें सुनाई देने लगती हैं. संजना को लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है.





वो आदित्य को इस बारे में बताती है. लेकिन, उसे लगता है कि ये संजना का वहम है.जल्द ही संजना को एक प्रोफेसर की मदद से पता चलता है कि होटल के पास के जंगलों में एक आत्मा भटकती है, जो आदित्य से जुड़ी हुई है.बाद में ये खुलासा होता है कि आदित्य का मालिनी नाम की लड़की के संग एक्स्ट्रा -मैरिटल अफेयर था.

मालिनी ने आदित्य को छोड़ने से मना कर दिया था. हालांकि, एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी. ऐसे में आदित्य ने उसकी लाश को वहीं दफन कर दिया था. अब मालिनी की आत्मा आदित्य को वापस पाने और संजना को खत्म करने के लिए वापस आई थी. फिल्म के क्लाइमेक्स में संजना अपने पति को मौत के मुंह से बचाने के लिए आत्मा से भी लड़ जाती है. 2002 में राज तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी.