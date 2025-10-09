एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा विदेश में रहकर भी सारे इंडियन त्योहार सेलिब्रेट करती हैं. वो हर साल करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं. हर साल वो करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर करती हैं. इस बार भी प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं. उन्होंने करवा चौथ की तैयारियां शुरू कर दी है.

प्रियंका चोपड़ा की खास करवाचौथ मेहंदी

प्रियंका चोपड़ा ने हाथों में मेहंदी लगाए फोटोज और वीडियोज डाले. उन्होंने वीडियो के बैकग्राउंड में मेहंदी है रचने वाली गाना भी लगाया है. इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों की मेहंदी फ्लॉन्ट की. प्रियंका की मेहंदी बेहद खास थी. उन्होंने हाथ में निक का नाम हिंदी में लिखवाया है. उन्होंने हाथ में 'निकोलस' लिखा. प्रियंका ने बहुत खूबसूरत सी अरेबिक मेहंदी डिजाइन बनवाई.

इसके अलावा प्रियंका की लाडली मालती मैरी ने भी हाथों में मेहंदी लगवाई है. प्रियंका ने मालती की मेहंदी भी शेयर की. मलाती ने हाथों में फूल औऱ बटरफ्लाई बनवाए हैं. प्रियंका की ये मेहंदी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.









बता दें कि प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो लगातार अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस को देती रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने कई सारे फोटोज शेयर किए थे. जिनमें मालती मैरी डांस करती दिख रही थीं. इसके अलावा प्रियंका ने ईशान खट्टर और दीया मिर्जा के साथ भी पोज दिए.

वर्क फ्रंट पर प्रियंका के हाथ में दो इंडियन फिल्में हैं. वो एसएस राजामौली की फिल्म ssmb29 में दिखेंगी. इस फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में हैं. फिल्म की शूटिंग चल रही है. फिल्म शूटिंग के लिए प्रियंका भी हैदराबाद आई थी. इसके अलावा वो फिल्म कृष 4 में भी नजर आएंगी. फिल्म को ऋतिक रोशन डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में प्रियंका के ट्रिपल रोल होने की खबरें हैं. हालांकि, प्रियंका की एंट्री को लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.