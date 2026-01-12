'हक' देखने के बाद यामी गौतम के फैन हुए करण जौहर, तारीफ के बांधे पुल, इस बात का है अफसोस

यामी गौतम की फिल्म हक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है. हाल ही में एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हक देखने को बाद यामी गौतम की तारीफ की थी. अब करण जौहर भी यामी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. साथ ही करण ने बताया कि उन्हें किस बात का अफसोस है.

करण जौहर ने की यामी गौतम की तारीफ

करण जौहर ने कहा, 'शाजिया बानो की कहानी और जीत ने मुझे रुला दिया. मैं आखिर में कुछ बोल नहीं पाया. फिर फिल्म के लिए जोर से तालियां बजाईं. इसी के साथ मुझे ये अफसोस भी हुआ कि मैंने थिएटर में ये प्रेरणा देने वाली फिल्म देखने का मौका गंवा दिया.'

आगे करण जौहर ने लिखा, 'मुझे याद नहीं कि बीते इतने सालों में मैं किसी की परफॉर्मेंस से इतना इंप्रेस हुआ. यामी गौतम शानदार हैं. वो लीक से हटकर हैं. इतना भी उनके लिए काफी नहीं है. उनकी खामोशी, उनकी नजरें, उनका लास्ट वाला मोनोलॉग, पूरी फिल्म में उनकी क्राफ्ट और कंविक्शन की मास्टर क्लास है. उन्हें सलाम.'

यामी आपका फैन हो गया हूं- करण जौहर

इसके अलावा उन्होंने लिखा, 'फिल्म को बहुत अच्छे हाथों ने डायरेक्ट किया है. कभी भी ड्रामे को इमोशन पर हावी नहीं होने दिया. हमेशा कैरेक्टर को शाइन होने दिया. Suparn Verma ने शानदार फिल्म डायरेक्ट की है. इमरान हाशमी ये आपके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है. वो बहुत भरोसेमंद हैं. उन्होंने एक सच्चे एक्सपीरियंस की तरह असंवेदनशील और हकदार पति का रोल प्ले किया है. आपको उनके कैरेक्टर से नफरत होगी, इसीलिए आपको उनकी परफॉर्मेंस पसंद आएगी. जंगली पिक्चर्स को बधाई. रेशू नाथ इतनी मज़बूत कहानी के साथ एक मज़बूत और दिल को छूने वाली फिल्म लिखने के लिए बधाई. यामी जिंदगीभर के लिए फैन हूं. हक को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो.'