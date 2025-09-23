होम्बले फिल्म्स की सबसे ज्यादा इंतेज़ार की जाने वाली फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है. 2022 में आई 'कांतारा' की ज़बरदस्त सफलता के बाद से ही दर्शक बेसब्री से इसके प्रीक्वल का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, फिल्ममेकर्स ने फिल्म से जुड़ी सभी जानकारी सीक्रेट रखी, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को अलग स्तर पर पहुंचा दिया था. अब आखिरकार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट बनकर सामने आया है. यह ऐसे रोमांचक पलों और विजुअल्स से भरा हुआ है, जो दिल को छू लें, ट्रेलर न सिर्फ़ उम्मीदों पर खरा उतरा है बल्कि उसे पीछे छोड़ दिया है.

पैन-इंडिया स्टार प्रभास ने भी ट्रेलर की खूब तारीफ की

जहां ट्रेलर को हर तरफ़ से जबरदस्त प्यार और सराहना मिल रही है, वहीं पैन-इंडिया स्टार प्रभास, जिन्होंने ट्रेलर का तेलुगु वर्ज़न लॉन्च किया, उन्होंने भी इसकी खूब तारीफ की है.

प्रभास ने अपने सोशल मीडिया पर कांतारा: चैप्टर 1 का ट्रेलर शेयर किया और टीम को शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी. उन्होंने कैप्शन में लिखा- “कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर सचमुच दमदार और ग्रैंड है. विजय किरगंदुर, ऋषभ शेट्टी और पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं. 2 अक्टूबर का इंतज़ार नहीं हो रहा, यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है.”

कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और एम्बिशस प्रोजेक्ट में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और इमोशनल कहानी को आकार दिया है.

ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म की हेरिटेज को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की हेरिटेज को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान शूट किया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी कल्चरल जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और एरियास के दर्शकों तक पहुंचेगी.

फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म फोक्लोर, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का सेलिब्रेशन मनाती है.