'पाप धोने के लिए उसे सच बताया...', वाइफ से बेवफाई करने के बाद पीयूष मिश्रा ने कबूला सच

Piyush Mishra On Cheating With Wife: पीयूष मिश्रा एक बार फिर से अपनी लाइफ को लेकर चर्चे में हैं. एक्टर ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्हें शराब की लत थी. उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है.
बॉलीवुड अभिनेता और गीतकार पीयूष मिश्रा ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया. शराब की लत और उससे जुड़ा पछतावा उनके लिए सबसे बड़ा संघर्ष रहा है. अपनी आत्मकथा में उन्होंने ईमानदारी से यह बताया कि कैसे उन्होंने इन कठिन दौरों से लड़कर खुद को बदलकर नई शुरुआत की.
पीयूष मिश्रा बॉलीवुड में एक्टर,राइटर और गीतकार के तौर पर फेमस हैं. वह मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं. हालांकि, उनका निजी जीवन काफी मुश्किलों से भरा रहा. एक्टर ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर के बारे में खुलकर बातचीत की है.
उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शराब की लत से अपनी लड़ाई लड़ी. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने पत्नी को धोखा दिया था.
पत्नी के साथ की बेवफाई
हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में पीयूष मिश्रा ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करने के बारे में बात की. उन्होंने कहा,'अगर आपने अपनी पत्नी के सामने यह बात मान ली है, तो यह बहुत बड़ी बात है. अपनी पत्नी से सब कुछ बताने से पहले मेरे अंदर एक तूफान था. जब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो मुझे शांति मिली.
पत्नी ने उनकी गलतियों को किया माफ
उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ गलत किया था. अपने पाप धोने के लिए उसे सच बताना मेरे लिए जरूरी था. मेरी पत्नी ने मुझे समझा और मुझसे कहा, 'कोई बात नहीं. तुमने कुछ गलतियां की तो कुछ मैंने कीं.'
उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि उनका दिल साफ है. अब वक्त है सही तरीके से जिंदगी जीने का. पीयूष का कहना है कि उनकी पत्नी ने इस सिचुएशन को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया था.
आपको बता दें कि पीयूष मिश्रा ने बॉलीवुड में कई यादगार फिल्मों में काम किया है. वह गैंग्स ऑफ वासेपुर, सत्या, रॉकस्टार और भूतनाथ रिटर्न्स जैसी फिल्मों के लिए फेमस हैं. पीयूष मिश्रा फिलहाल अपने म्यूजिक कन्सर्ट को लेकर काफी व्यस्त हैं. इसके अलावा वह अपनी आत्मकथा लिखने के बाद अब 'सिरफिरा' नाम से एक नॉवेल लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं.
