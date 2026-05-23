Raja Shivaji BO Day 22: 'दृश्यम 3' के आते ही बिगड़ा 'राजा शिवाजी' का खेल, क्या 100 करोड़ क्लब में कर पाएगी एंट्री? जानें- कितना और कमाना होगा?
Raja Shivaji BO Day 22: राजा शिवाजी ने रिलीज के चौथे हफ्ते में तो एंट्री कर ली है लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार काफी सुस्त पड़ गई है. रिलीज के 22वें दिन तो इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.
रितेश देशमुख निर्देशित और स्टारर राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर तीन हफ्ते खूब राज किया. इस दौरान इस ऐतिहासिक फिल्म ने खूब कमाई की. लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में अब इसे मोहनलाल की दृश्यम 3 समेत कई नई फिल्मों से मुकाबला करना पड़ रहा है. ऐसे में इसकी कमाई पर काफी असर पड़ा है. जानते हैं राजा शिवाजी ने रिलीज के 22वें दिन कितनी कमाई की है?
राजा शिवाजी ने 22वें दिन कितनी की कमाई?
1 मई 2026 को सिनेमाघरों में मराठी और हिंदी भाषा में रिलीज होने के बाद राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. इस फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति राजा शिवाजी महाराज का लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में जेनेलिया डिसूजा, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, संजय दत्त सहित कई बड़े कलाकारों ने अहरम रोल प्ले किया है. इस ऐताहिसक मूवी का रिलीज से पहले ही माहौल बन गया था और फिर जब ये सिनेमाघरों में पहुंची तो दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक ने फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस की खूब सराहना की.
ऐसे में राजा शिवाजी ने भी बॉक्स ऑफिस पर भरभरकर नोट कमाए और रिलीज के दूसरे हफ्ते में ही अपना 75 करोड़ का बजट वसूल कर डाला था. बता दें कि इसका सबसे ज्यादा कलेक्शन मराठी भाषा से रहा है. वहीं तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में उतार चढ़ाव तो बना रहा लेकिन फिर भी इसने हर दिन एक करोड़ से ज्यादा का ही कलेक्शन किया.लेकिन चौथे हफ्ते में एंट्री करने के बाद राजा शिवाजी को मोहनलाल की नई रिलीज दृश्यम 3 से टक्कर मिली है और इसके चलते रितेश देशमुख की फिल्म की कमाई लाखों में सिमट गई है.
- फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो राजा शिवाजी ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे फ्राइडे को महज 60 लाख रुपये कमाए हैं.
- इसी के साथ राजा शिवाजी की भारत में 22 दिनो की नेट कमाई अब 89.55 करोड़ रुपये हो गई है.
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राजा शिवाजी क्या बन पाएगी मराठी की पहली 100 करोड़ी?
राजा शिवाजी की कमाई की रफ्तार चौथे हफ्ते में काफी हम हो गई है. नई फिल्मो के आने से जहां इसीक स्क्रीन संख्या घटी है तो वहीं इसकी कमाई पर भी बड़ा असर पड़ा है. ऐसे में इसका मराठी की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म का सपना पूरा होना मुश्किल लग रहा है. दरअसल इसे शतक जड़ने के लिए अभी 11 करोड़ के करीब और कमाने होंगे.
वहीं घटती कमाई के साथ ये आंकड़ा हासिल करना इसके लिए चुनौती बन चुका है. अब अगर चौथे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तभी य़े 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर पाएगी.
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