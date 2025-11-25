हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मेरी मां को धरम जी ने ढूंढ़ा था', इब्राहिम अली खान बोले- वो न होते तो हम एग्जिस्ट न करते

'मेरी मां को धरम जी ने ढूंढ़ा था', इब्राहिम अली खान बोले- वो न होते तो हम एग्जिस्ट न करते

धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में गम में डूबी है. सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने धर्मेंद्र के लिए पोस्ट किया है. इब्राहिम ने धर्मेंद्र के साथ फोटो भी शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Nov 2025 09:55 AM (IST)
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है. मुंबई में विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ. धर्मेंद्र को पूरी इंडस्ट्री याद कर रही है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है. सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान ने भी धर्मेंद्र के लिए पोस्ट किया है.

इब्राहिम अली खान ने की ये पोस्ट

इब्राहिम अली खान ने धर्मेंद्र की फोटोज शेयर की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन के स्टार नहीं होते. वो जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं. धरम जी ने दिल्ली में मेरी मां को डिस्कवर किया था, जब वो 16 की थीं. उनपर फिल्म बेताब के लिए विश्वास किया था. अगर धर्मेंद्र उन्हें फिल्म के लिए न लेते तो वो शायद कभी दिल्ली छोड़ती ही नहीं.'

 
 
 
 
 
A post shared by Ibrahim Ali Khan (@iak)

इब्राहिम ने लिखा, 'हमारी पूरी जर्नी, हमारी फैमिली, इंडस्ट्री में हमारी जगह सब कुछ उनकी वजह से है. वो शख्स जिसके दयालु स्वभाव ने लोगों की किस्मत बनाई. धरम जी आप बेहद हैंडसम, चार्मिंग और टाइमलेस थे. आपने जो भी सीख मुझे दी उसके लिए थैंक्यू. मैं आपको शब्दों को जिंदगीभर अपने साथ रखूंगा. पूरे देओल परिवार के लिए मेरा दिल भर आ रहा है. इस मुश्किल समय में भगवान उन्हें शक्ति दें. रेस्ट इन पीस सर. आप हमेशा रहेंगे.'

धर्मेंद्र का किस हुआ था वायरल

बता दें कि इब्राहिम अली खान और धर्मेंद्र ने फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में साथ काम किया है. फिल्म 2024 में आई थी. इस फिल्म में इब्राहिम असिस्टेंट डायरेक्टर थे. धर्मेंद्र को इस फिल्म के लिए बहुत पंसद किया गया था. इस फिल्म में धर्मेंद्र ने शबानी आजमी को किस भी किया था. धर्मेंद्र और शबाना का लिप किस वायरल हो गया था. फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह लीड रोल में थे. फिल्म को करण जौहर ने बनाया था.

Published at : 25 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Dharmendra Ibrahim Ali Khan
