राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार शाम नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. पुरस्कार पाने वालों में मशहूर मलयालम एक्टर ममूटी और प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक का नाम भी शामिल है.

ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा

मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार ममूटी को भारतीय फिल्मों में उनके अहम योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. ‘ओरु वडक्कन वीरगाथा’, ‘ब्रह्मयुगम’ और ‘पेरन्बु’ जैसी मशहूर फिल्मों से अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले इस एक्टर ने मलयालम, तमिल सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है. दिलचस्प बात यह है कि ममूटी को पहले 1998 में पद्म श्री मिल चुका है, जिससे यह उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. वहीं दिग्गज अभिनेता ममूटी पद्म पुरस्कार 2026 के लिए सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी (नागरिक सम्मान समारोह) के दूसरे फेज से पहले नई दिल्ली पहुंच गए हैं.

Mammookka arrives in Delhi to receive the prestigious Padma Bhushan tomorrow ❤️#Mammootty pic.twitter.com/afI2Tb8SGL — Film Wood Fiscal (@FilmWoodFiscal) June 22, 2026

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अलका याग्निक को संगीत में योगदान के लिए सम्मान

प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को इस साल भारतीय संगीत और सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है. 1990 और 2000 के दशक में अनगिनत हिट गाने देने वाली अलका बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा आवाज़ों में से एक बनी हुई हैं. इतने सालों में, उन्होंने ‘खलनायक’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘ताल’ जैसी फिल्मों के यादगार गानों को अपनी आवाज़ दी है.

पद्म पुरस्कारों के बारे में

भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक, पद्म पुरस्कार तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, व्यापार और उद्योग, और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन सेवा और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं. 1954 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है और ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान दिया है.

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