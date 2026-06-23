हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअलका याज्ञनिक और ममूटी को आज मिलेगा पद्म भूषण पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु करेंगी सम्मानित

अलका याज्ञनिक और ममूटी को आज मिलेगा पद्म भूषण पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु करेंगी सम्मानित

Padma Awards 2026: बॉलीवुड सिंगर अलका याज्ञनिक और मलयालम के दिग्गज एक्टर ममूटी को आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार शाम नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. पुरस्कार पाने वालों में मशहूर मलयालम एक्टर ममूटी और प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक का नाम भी शामिल है.

ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा
मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार ममूटी को भारतीय फिल्मों में उनके अहम योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. ‘ओरु वडक्कन वीरगाथा’, ‘ब्रह्मयुगम’ और ‘पेरन्बु’ जैसी मशहूर फिल्मों से अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले इस एक्टर ने मलयालम, तमिल सहित कई भाषाओं की फिल्मों में  काम किया है. दिलचस्प बात यह है कि ममूटी को पहले 1998 में पद्म श्री मिल चुका है, जिससे यह उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. वहीं दिग्गज अभिनेता ममूटी पद्म पुरस्कार 2026 के लिए सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी (नागरिक सम्मान समारोह) के दूसरे फेज से पहले नई दिल्ली पहुंच गए हैं.

 

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, लाखों में सिमटी 'पेद्दी', जानेंं- 'मां इंति बंगाराम' सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?

अलका याग्निक को संगीत में योगदान के लिए सम्मान
प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को इस साल भारतीय संगीत और सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है. 1990 और 2000 के दशक में अनगिनत हिट गाने देने वाली अलका बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा आवाज़ों में से एक बनी हुई हैं. इतने सालों में, उन्होंने ‘खलनायक’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘ताल’ जैसी फिल्मों के यादगार गानों को अपनी आवाज़ दी है.

पद्म पुरस्कारों के बारे में
भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक, पद्म पुरस्कार तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, व्यापार और उद्योग, और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन सेवा और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं. 1954 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है और ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान दिया है.

ये भी पढ़ें:-इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा साल का सबसे बड़ा क्लैश, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'ईथा' तक ये चार बड़ी फिल्में

और पढ़ें
Published at : 23 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Mammootty Alka Yagnik Padma Awards 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अलका याज्ञनिक और ममूटी को आज मिलेगा पद्म भूषण पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु करेंगी सम्मानित
अलका याज्ञनिक और ममूटी को आज मिलेगा पद्म भूषण पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु करेंगी सम्मानित
बॉलीवुड
Monday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, लाखों में सिमटी 'पेद्दी', जानेंं- 'मां इंति बंगाराम' सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?
मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, जानेंं- मां इंति बंगाराम सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?
बॉलीवुड
'मैं बॉलीवुड की एंग्री यंग वुमन', पिंक सिटी में हुमा कुरैशी का अनोखा अंदाज, मॉल की सीढ़ियों पर बैठकर देखा ट्रेलर
'मैं बॉलीवुड की एंग्री यंग वुमन', पिंक सिटी में हुमा कुरैशी का अनोखा अंदाज
बॉलीवुड
Hindi Release This Week: 'वेलकम टू द जंगल' से 'राजा शिवाजी' तक, इस हफ्ते OTT से थिएटर तक रिलीज हो रहीं ये धांसू हिंदी फिल्में-सीरीज
'वेलकम टू द जंगल' से 'राजा शिवाजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी से थिएटर तक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागियों ने ममता बनर्जी को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 
बागियों ने ममता को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 
बिहार
तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब
तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब
इंडिया
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
क्रिकेट
Tilak Varma Century: श्रीलंका से लौटते ही तिलक वर्मा का धमाका, 98 तो बस छक्के-चौकों से बना दिए, टोटल स्कोर सुनकर नहीं होगा यकीन
श्रीलंका से लौटते ही तिलक वर्मा का धमाका, 98 तो बस छक्के-चौकों से बना दिए, टोटल स्कोर सुनकर नहीं होगा यकीन
ओटीटी
Raja Shivaji OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'राजा शिवाजी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे से ब्लॉकबस्टर फिल्म
अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'राजा शिवाजी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
विश्व
India-Pakistan Basmati Rice: होर्मुज खुलने पर पाकिस्तान ने किया बड़ा खेल, करने जा रहा भारत का तगड़ा नुकसान, जानें कौन ज्यादा मजबूत
होर्मुज खुलने पर पाकिस्तान ने किया बड़ा खेल, करने जा रहा भारत का तगड़ा नुकसान, जानें कौन ज्यादा मजबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह
लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह
ट्रेंडिंग
सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल
सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget