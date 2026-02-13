O Romeo vs Tu Yaa Main Review and Rating: 'वैलेंटाइन' डे के मौके पर यानि 13 फरवरी को थियेटर में दो हिंदी फिल्में रिलीज हो रही हैं. 'बॉर्डर 2' सहित कई और फिल्म थियेटर में पहले से ही चल रही हैं. ऐसे में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, कौन सी फिल्म बेस्ट है, किसे रेटिंग और रिव्यूज अच्छे मिले हैं, तो ये खबर आपके लिए है.

यहां जानिए आपके लिए इस वीकेंड क्या है बेस्ट च्वाइस

शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’

‘ओ रोमियो’एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. फिल्म को दमदार बनाने के लिए इसमें तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल जैसे एक्टर्स भी हैं. ये एक एक डार्क और इंटेंस लव स्टोरी है.

'ओ रोमियो' रिव्यू

फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और इसकी रेटिंग भी अच्छी है. एबीपी लाइव ने 'ओ रोमियो' को पांच में से चार स्टार देते हुए लिखा है, 'विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर जब भी साथ आते हैं तो कमाल करते हैं. ऐसा ही इसमें भी हुआ है. लव स्टोरीज तो कई देखी होंगी आपने लेकिन एक गैंगस्टर की लव स्टोरी में उसका सरहद पार कर जाना, मौत को छू कर वापस आ जाना ये सब नया है. शाहित कपूर रोमियो भी लगते हैं, गैंगस्टर भी. वहीं, तृप्ति डिमरी ने अब तक का सबसे अलग रोल निभाया है. वैलेंटाइन डे के मौके पर एक इंटेंस लव स्टोरी और एक बढ़िया परफॉरमेंस देखनी है तो इस फ़िल्म को देखा जा सकता है.'





टाइम्स ऑफ इंडिया ने ओ रोमियो को पांच में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा - दमदार परफॉर्मेंस, माहौल और सिनेमैटिक खूबसूरती के कारण O’Romeo देखना वाकई बनता है.

बॉलीवुड बबल ने इस फिल्म को पांच में चार स्टार देते हुए लिखा है- इस वैलेंटाइन वीकेंड तुरंत टिकट बुक करें. एक नहीं, दो बार फिल्म देखें, निराश नहीं होंगे. डांस, ड्रामा और खतरे का परफेक्ट मेल है, जहां गोलियां, खून और धोखे भरपूर हैं.

शनाया कपूर की 'तू या मैं'

आज रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म है 'तू या मैं'. फिल्म में लीड रोल में शनाया कपूर और आदर्श गौरव है. इसके डायरेक्टर बिजॉय नांबियार है और ये एक एडवेंचर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है. इससे पहले शैतान (2011), डेविड (2013) वज़ीर (2016) जैसी कई फिल्में डायरेक्टर कर चुके हैं. ये फिल्म प्यार और सर्वाइवल की एक कहानी है.

'तू या मैं' रिव्यू

'तू या मैं' को एबीपी लाइव ने पांच में से 2 स्टार देते हुए लिखा है, 'ये एक बहुत ही एवरेज फिल्म है. इसे सिर्फ इसके सेकेंड हाफ और आदर्श गौरव की शानदार परफॉमेंस के लिए देखा जा सकता है. आर्दश गौरव ने कमाल का काम किया है, उन्होंने पूरी कोशिश की है फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चलने की. शनाया ने अच्छा काम किया है, उनकी तारीफ करनी होगी कि वो अलग फिल्में कर रही हैं. कहानी में बेवजह खींच दिया गया है, फिल्म को आराम से दो घंटे में निपटाया जा सकता था. '

टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पांच में से तीन स्टार देते हुए लिखा है, 'कई बार ऐसे लगता है कि जैसे दो अलग-अलग फिल्मे हैं और इन्हें एक साथ सिल दिया गया है. पहला और दूसरा हिस्सा बिल्कुल अलग दिशाओं में आगे बढ़ते हैं.'

आउटलुक इंडिया ने पांच में से तीन स्टार देते हुए लिखा है, 'फिल्म का ज्यादातर भार आदर्शन गौरव के कंधों पर है, फिर भी शनाया कपूर अपनी मौजूदगी से कहानी में जान डालने की कोशिश करत हैं. धीरे-धीरे ये फिल्म लवर्स के बीच एक मुकाबले में बदल जाती है- तू या मैं? किसका दर्द ज्यादा मायने रखता है? कौन ज्यादा प्यार करता है? कौन सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? ये सवाल शायद ही खुलकर कहे जाते हों. दोनों एक-दूसरे के खिलाफ हुए बिना जिंदा रहने की जद्दोजहद करते हैं, जहां उन्हें बाहरी खतरों के साथ-साथ अपने भीतर छिपे डर का भी सामना करना पड़ता है.'

अगर आप लव स्टोरी के अलावा कुछ देखना चाहते हैं तो कई और भी फिल्में थियेटर में चल रही हैं.

सनी देओल की 'बॉर्डर 2'

एक्शन वॉर फिल्म 'बॉर्डर 2' थियेटर में खूब देखी जा रही है. फिल्म की रिलीज को 22 दिन पूरे हो चुके हैं. सनी देओल के साथ इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कई एक्टर्स हैं. 'बॉर्डर 2' इंडिया में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है.

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3'

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' भी इन दिनों सिनेमाघरों में ठीकठाक कमाई कर रही है. ये एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन हो चुके है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है.

एबीपी वर्डिक्ट- क्या देखें

अगर आप डेट नाइट पर जा रहे हैं तो शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' आपके लिए बेस्ट है. इस फिल्म को समीक्षकों ने काफी अच्छा बताया है.

वहीं, फैमिली के साथ मूवी देखने का प्लान है, तो 'बॉर्डर 2' या 'मर्दानी 3' आपके लिए बेहतर च्वाइस हो सकती है. दोनों फिल्मों को ऑडियंस पसंद कर रही है और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी कर रही हैं.