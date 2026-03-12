हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड8 साल पुराने ऑडियो लीक मामले को लेकर भड़कीं रश्मिका मंदाना, बोलीं- लीगल एक्शन लिया जाएगा

8 साल पुराने ऑडियो लीक मामले को लेकर भड़कीं रश्मिका मंदाना, बोलीं- लीगल एक्शन लिया जाएगा

रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है. रश्मिका मंदाना ने उनके खिलाफ गलत नैरेटिव बनाने वालों को लेकर रिएक्ट किया है. ये मामला 8 साल पुराने एक ऑडियो से जुड़ा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 12 Mar 2026 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का हाल ही में एक पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है. इस ऑडियो में उनकी मां सुमन मंदाना ने कथित तौर पर रश्मिका के पिछले रिश्ते के बारे में बात की थी. ये ऑडियो 8 साल पुराना बताया जा रहा है. अब इस मामले को लेकर रश्मिका ने रिएक्ट किया है और गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने लीगल एक्शन लेने की भी धमकी दी है.

रश्मिका मंदाना ने किया ये पोस्ट

रश्मिका ने लिखा, 'मेरे प्यारे लोग, जो अब तक मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं. और इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों के लिए. 8 साल हो गए हैं, मीडिया के एक ग्रुप और ऑनलाइन कुछ यूजर्स ने मेरे खिलाफ गलत जानकारी, हैरेसमेंट और टारगेटेड अटैक का कैंपेन शुरू किया था.'

रश्मिका ने आगे कहा, 'मेरी बातों को गलत मतलब निकाला गया. जो बातें मैंने कभी कही ही नहीं, उन्हें झूठी कहानियों में बदला गया. व्यूज, रीच और एंगेजमेंट के लिए इस नफरत को बढ़ाया गया.'

रश्मिका ने कहा, 'इससे मुझे दुख हुआ. लेकिन मैंने धैर्य और चुप्पी से काम किया. मुझे लगा कि पब्लिक में रहने के कारण कभी-कभी गलत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है. और मुझे लगा था कि अगर में आसपास खुशी फैलाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा.'


8 साल पुराने ऑडियो लीक मामले को लेकर भड़कीं रश्मिका मंदाना, बोलीं- लीगल एक्शन लिया जाएगा


8 साल पुराने ऑडियो लीक मामले को लेकर भड़कीं रश्मिका मंदाना, बोलीं- लीगल एक्शन लिया जाएगा


रश्मिका ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है जो वो इग्नोर नहीं कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'पिछले 24 घंटों में जो हुआ, सारी हद पार हुई और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है. इस पुरानी प्राइवेट बातचीत जो लगभग 8 साल पुरानी है, उस बातचीत में शामिल लोगों की मर्जी के बिना रिकॉर्ड की गई और उसे फैलाया गया. उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा गलत संदर्भ में लिया जा रहा है. इसे विवाद पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा.'

रश्मिका ने कहा कि उनके परिवार को इसमें घसीटा गया. रश्मिका ने लिखा, लोग किस हद तक जा सकते हैं. इससे मेरे परिवार को इस मामले में घसीटा गया. जिनसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं और जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. ये मेरी प्राइवेसी पर हमला है और गलत जानकारी फैलाई जा रही है. आठ साल तक जब तक ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा था मैं चुप थी. लेकिन अब जब दूसरे लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है तो मैं और चुप नहीं रह सकती. मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं जो भी ये बातें फैला रहे हैं वो इसे तुरंत हटा दें. आपके पास इसके लिए 24 घंटे हैं और अगर ऐसा न हुआ हो फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा.'

और पढ़ें
Published at : 12 Mar 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
8 साल पुराने ऑडियो लीक मामले को लेकर भड़कीं रश्मिका मंदाना, बोलीं- लीगल एक्शन लिया जाएगा
8 साल पुराने ऑडियो लीक मामले को लेकर भड़कीं रश्मिका मंदाना, बोलीं- लीगल एक्शन लिया जाएगा
बॉलीवुड
मोनालिसा की मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग शादी पर बड़े पापा ने किया रिएक्ट, बोले- 'हमारी बेटी को लव जिहाद में फंसाया है'
मोनालिसा की मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग शादी पर बड़े पापा ने किया रिएक्ट, बोले- 'हमारी बेटी को लव जिहाद में फंसाया है'
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Ustaad Bhagat Singh सिंह का महाक्लैश, डायरेक्टर बोले- अगर शाहरुख की फिल्म होती तो सोचते
'धुरंधर 2' और 'उस्ताद भगत सिंह' का महाक्लैश, डायरेक्टर बोले- अगर शाहरुख की फिल्म होती तो सोचते
बॉलीवुड
‘धुरंधर 2’ सस्ते में देखनी है? नोएडा के इस थिएटर में मिल रही सबसे कम कीमत की टिकट
‘धुरंधर 2’ सस्ते में देखनी है? नोएडा के इस थिएटर में मिल रही सबसे कम कीमत की टिकट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विवाद के बावजूद Sitaare Zameen Par को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा लगातार बनी हुई है (11-03-2026)
Mahadev & Sons: धीरज ने उठाई विद्या के लिए आवाज, क्या बाप-बेटे का रिश्ता हो जायेगा ख़तम?
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सस्ते ड्रोन हमलों के सामने कबाड़ साबित हुए F-35, राफेल जैसे ताकतवर हथियार, ईरान ने कैसे बदले युद्ध के नियम?
सस्ते ड्रोन हमलों के सामने कबाड़ साबित हुए F-35, राफेल जैसे ताकतवर हथियार, ईरान ने कैसे बदले युद्ध के नियम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sambhal News: 'ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा..', संभल सीओ का नमाजियों को अल्टीमेटम
'ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा..', संभल सीओ का नमाजियों को अल्टीमेटम
साउथ सिनेमा
37 करोड़ की मालकिन हैं हंसिका मोटवानी, फिल्मों से लेकर ब्रांड डील तक ऐसे करती हैं कमाई
37 करोड़ की मालकिन हैं हंसिका मोटवानी, फिल्मों से लेकर ब्रांड डील तक ऐसे करती हैं कमाई
क्रिकेट
मसूरी में सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, इस लग्जरी होटल को किया गया बुक; देखें मेहमानों की लिस्ट
मसूरी में सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, इस लग्जरी होटल को किया गया बुक; देखें मेहमानों की लिस्ट
इंडिया
'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब...' संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल गांधी ने LPG किल्लत पर सदन में चर्चा के लिए दिया नोटिस
'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब...' संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल गांधी ने LPG किल्लत पर सदन में चर्चा के लिए दिया नोटिस
इंडिया
सीक्रेट बेस और साइलेंट मिशन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने मिग-29 में भरी उड़ान, दिखाई भारत की ताकत
सीक्रेट बेस और साइलेंट मिशन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने मिग-29 में भरी उड़ान, दिखाई भारत की ताकत
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में रहने-खाने के लिए हर महीने 90,000 खर्च करती है ये लड़की, वीडियो शेयर कर गिना दिया एक-एक रुपया
गुरुग्राम में रहने-खाने के लिए हर महीने 90,000 खर्च करती है ये लड़की, वीडियो शेयर कर गिना दिया एक-एक रुपया
शिक्षा
NEET UG 2026: आवेदन फॉर्म में गलती सुधारने का मौका, 14 मार्च तक खुली करेक्शन विंडो; फटाफट करें फॉर्म चेक
नीट यूजी 2026 आवेदन फॉर्म में गलती सुधारने का मौका, 14 मार्च तक खुली करेक्शन विंडो; फटाफट करें फॉर्म चेक
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Embed widget