हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनTu Ya Main Review: खराब फर्स्ट हाफ, लॉजिक को थोड़ा सा ठेंगा दिखाता सेकेंड हाफ, निराश करती है फिल्म में चमके आदर्श और शनाया

Tu Ya Main Review: खराब फर्स्ट हाफ, लॉजिक को थोड़ा सा ठेंगा दिखाता सेकेंड हाफ, निराश करती है फिल्म में चमके आदर्श और शनाया

फिल्म कहीं कहीं ठीक ठाक लगती हैं. एक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट के आगे वो कुछ नहीं कर पाते. पढ़ें पूरा रिव्यू.

By : अमित भाटिया | Updated at : 12 Feb 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

इस फिल्म का स्क्रीनप्ले थाई फिल्म THE POOL से अडॉप्ट किया गया है. मतलब सीथे सीधे रीमेक कहने की बजाय बात को अंग्रेजी में लपेटकर स्क्रीन पर लिखा गया है लेकिन ये पब्लिक है सब जानती है. इसकी ओरिजनल फिल्म हिंदी में यू ट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी कोई इतनी बवाल  फिल्म नहीं है. वो 1 घंटा 40 मिनट की है लेकिन ये 2, घंटे 25 मिनट तक आपके सब्र का इम्तिहान लेती है. वो भी 20 फीट के बिना पानी से स्विमिंंग पूल में लेटाकर. अच्छी एक्टिंग के बावजूद फिल्म का कमजोर ट्रीटमेंट निराश करता है.

कहानी

ये कहानी है दो इंफ्लूएंसर्स की, जिनमें से एक मिस वैनिटी के 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो लड़के के 10 हजार. दोनों कैलेब करते हैं, फिर इश्क होता है और फिर एक स्विमिंग पूल में फंस जाते हैं, जहां एक मगरमच्छ आ जाता है. ये कहानी आप पहले से ट्रेलर में देख चुके हैं. अब ये बचेंगे कैसे ये आप थिएटर जाकर देख लीजिएगा अगर आप खुद एंड तक बच गए तो.

कैसी है फिल्म

इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगा जैसे फिल्म से जुड़ा हर शख्स गाना बनाने की प्रेक्टिस कर रहा था और सबने गाने बनाए और इस फिल्म में जहां मन किया वहां डाल दिए. दोनों के बीच की केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है. एक बड़ी इंफ्लूएंसर को एक छपरी लड़का कैसे पंसद आ जाता है. ये ठीक से समझ आता ही नहीं, पहले हाफ में हर थोड़ी देर में एक गाना आता है, और आप इरिटेट होते हैं. फिर सेकेंड हाफ में असली कहानी शुरू होती है, लेकिन ये भी आपको ना डरा पाती है. ना बांध पाती है. बस ठीक ठाक है, कहीं कहीं चीजें लॉजिक से काफी दूर लगती हैं. कुल मिलाकर ये फिल्म एक बहुत ही एवरेज फिल्म है. जिसे सिर्फ इसके सेकेंड हाफ और आदर्श गौरव की शानदार परफॉमेंस के लिए देखा जा सकता है.

एक्टिंग

आर्दश गौरव ने कमाल का काम किया है, उन्होंने पूरी कोशिश की है फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चलने की. वो मुंबई के लोकल रैपर के किरदार में खूब जमे हैं. लुक से लेकर बोली सब कमाल है और उन्हें देखकर लगता है कि वो वाकई सिनेमा में लंबी रेस के घोड़े हैं, शनाया ने अच्छा काम किया है, उनकी तारीफ करनी होगी कि वो अलग फिल्में कर रही हैं. एक नेपो किड को वैसे भी जबरदस्ती ट्रोल किया जाता है लेकिन यहां शनाया अपना काम अच्छे से करती हैं. किरदार में वो सूट हो रही हैं. स्विम सूट पहना है लेकिन भद्दा स्क्रिन शो नहीं करती है. आदर्श और शनाया ने पूरी कोशिश की है इस कमजोर में फिल्म में जान डालने की, पारुल गुलाटी का भी फिल्म में छोटा सा रोल है. वो उन्होंने क्यों किया, ये समझ नहीं आता. ना ये रोल उनके लायक था ना वो इसमें जमी हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

हिमांशु शर्मा ने कहानी लिखी है. बिजॉय नांबियार ने फिल्म डायरेक्ट की है. कहानी में बेवजह खींच दिया गया है, फिल्म को आराम से दो घंटे में निपटाया जा सकता था. सेकेंड हाफ में ही फिल्म शुरू होती है. डायरेक्शन के लिहाज से कुछ सीन अच्छे हैं तो कुछ काफी एवरेज, लोकेशन जरूर फिल्म की बढ़िया लगती है.

कुल मिलाकर कुछ करने को ना हो तो देख लीजिएगा.

रेटिंग- 2 स्टार्स

Published at : 12 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Shanaya Kapoor Adarsh Tu Ya Main Review
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल पर जीरो टैरिफ लगा सकता है अमेरिका', ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा दावा
'टेक्सटाइल पर जीरो टैरिफ लगा सकता है अमेरिका', ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा दावा
बिहार
पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी
पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर? सूर्या ने दिया हेल्थ अपडेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर?
ABP Premium

वीडियोज

Bigg Boss 19, प्यार और नई शुरुआत पर Farrhana ने खोले दिल के राज
'The 50’ में Groupism और Insecurities पर Archit ने तोड़ी चुप्पी
Bharat Bandh Today: जानिए लेबर कोड, बिजली बिल और US डील…पर क्यों भड़का भारत देश? |ABPLIVE
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार |Khabar Gawah Hai With Megha Prasad
Textile Industry को बड़ी राहत! US Market में India को मिलेगा Zero-Duty Advantage?| Paisa Live

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल पर जीरो टैरिफ लगा सकता है अमेरिका', ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा दावा
'टेक्सटाइल पर जीरो टैरिफ लगा सकता है अमेरिका', ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा दावा
बिहार
पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी
पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर? सूर्या ने दिया हेल्थ अपडेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर?
बॉलीवुड
सनी देओल ने कंफर्म की दो फिल्में, 2026 में मचाएंगी धमाल, एक्टर बोले- इमोशनल करने वाली फिल्म है
सनी देओल ने कंफर्म की दो फिल्में, 2026 में मचाएंगी धमाल, एक्टर बोले- इमोशनल करने वाली फिल्म है
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
यूटिलिटी
Investment Tips: एफडी से ज्यादा रिटर्न देती हैं ये 3 सरकारी स्कीम, हर 6 महीने में मिलता है इंटरेस्ट
एफडी से ज्यादा रिटर्न देती हैं ये 3 सरकारी स्कीम, हर 6 महीने में मिलता है इंटरेस्ट
जनरल नॉलेज
Sarojini Naidu Birthday: जिन्ना से कैसे थे सरोजिनी नायडू के संबंध, दोस्ती से दरार तक कैसे पहुंचा था यह रिश्ता?
जिन्ना से कैसे थे सरोजिनी नायडू के संबंध, दोस्ती से दरार तक कैसे पहुंचा था यह रिश्ता?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget