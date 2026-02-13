रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं

'ओ रोमियो' फ़िल्म की शुरुआत में जब कोई पूछता है कि कौन और शाहिद कहते हैं कि हीरो, वहां से फ़िल्म का मूड सेट हो जाता है की आगे हीरो से लेकर विलेन तक विशाल भारद्वाज की दुनिया के ये किरदार क्या गदर मचाएंगे. इस फ़िल्म की कहानी राइटर हुसैन ज़ैदी की किताब क्वींस ऑफ़ मुंबई की हुसेन उस्तरा और सपना दीदी की कहानी से इंस्पायर्ड है, जिसे फ़िल्म में ढाला गया है.

कहानी- साल 1995 की मुंबई से कहानी शुरू होती है. गैंगस्टर उस्तरा इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम करता है, ब्यूरो का हेड ख़ान उससे दूसरे गैंगस्टर्स को मरवाने का काम करवाता है. इस बीच उसके पास अफ़सा क़ुरैशी चार लोगों को मारने की सुपारी लेकर आती हैज़ वो सुपारी किसकी है और क्या उस्तरा उसकी सुपारी लेता है उसके लिए फ़िल्म देखनी होगी.

कैसी है फिल्म

विशाल और शाहिद जब साथ आए हैं तो कमाल करते हैं. ऐसा ही कमाल इस फ़िल्म में भी है. लव स्टोरीज तो कई देखी होंगी आपने लेकिन एक गैंगस्टर की लव स्टोरी में उसका सरहद पार कर जाना, मौत को छू कर वापस आ जाना ये सब नया है. इस फ़िल्म की ख़ास बात यह है की इसमें कोई सही नहीं है, हर कैरेक्टर ग्रे है, लेकिन फिर भी उनसे नफ़रत नहीं होती. फ़िल्म का कैमरा वर्क, प्रोडक्शन वैल्यू, बैकग्राऊंड स्कोर सब कुछ बड़े स्तर पर किया गया है, जो फ़िल्म को लार्जर देन लाइफ बनाती है. क्लाइमेक्स दमदार है, जब दोनों प्रेमी मिलकर बंदूकें चलाते हैं. वही अब तक तक पंजाबी गानों पर हीरो को एक्शन करते हुए बड़े पर्दे पर देखा गया है, लेकिन जब फ़िल्म की शुरुआत में शाहिद का कैरेक्टर उस्तरा धक धक करने लगा गाने पर अपने उस्तरे से 50-100 को ढेर करता है तो उसका असर ज़बरदस्त होता है. 90 के दशक के गानों ए मेरे हमसफ़र, दिल है कि मानता नहीं को बैकग्राउंड में बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया गया है.

एक्टिंग

शाहिद टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन उनके भीतर छुपे ड्रामा को कोई बेहतर तरीके से निकाल पता है तो वो विशाल भारद्वाज हैं. हैदर, कमीने जैसी फ़िल्मों के बाद इस फ़िल्म में भी शाहिद अपनी एक्टिंग के कई शेड्स दिखाते हैं, वो रोमियो भी लगते हैं, गैंगस्टर भी और कमाल के एक्टर भी. तृप्ति डिमरी फ़ाइल की यूएसपी हैं, उन्होंने अब तक का सबसे अलग रोल निभाया है. विशाल ने उन्हें किसी हीरो की ही तरह पेश किया है.

नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी छोटी ही भूमिका में सही लेकिन अपना असर पर्दे पर छोड़ जाते है. तमन्ना भाटिया के तीन चार सीन ही हैं लेकिन उसमें भी उन्हें परफॉर्म करने का अच्छा मौका मिला है.अविनाश तिवारी ने ट्रेलर लॉन्च पर कहा था की इस बार मुझे पहचान लेना, उन्होंने काम ही ऐसा किया है जिसे भूलाया नहीं जा सकता है.

वो अपनी एक्टिंग से चौंकायेंगे. जूली के रोल में दिशा पाटनी याद रह जाती हैं. फ़िल्म में इंस्पेक्टर पठारे के रोल में एक्टर राहुल देशपांडे सरप्राइज़ पैकेज हैं. छोटू के रोल में हुसैन दलाल का काम बढ़िया है.

राइटिंग और डायरेक्शन-हुसैन जैदी की इस कहानी को विशाल और रोहन नरूला में स्क्रीनप्ले में बड़े ही स्टाइलिश अंदाज़ में डाला है. उनकी लिखाई में गहराई है और जो पेपर पर नहीं लिखा हैं, उसे निर्देशन से विशाल में एक्टर से करवा लिया है.शराब को रखने के लिए कांच से बनी बंदूक से लेकर छत पर रखा हुआ बाथटब, स्पेन में जलाल की म्यूजिकल लेकिन डरावनी दुनिया हर चीज़ को विशाल में करीने से गढ़ा है. विशाल की फ़िल्म हैं तो म्यूजिक भी लाजवाब है.

कुल मिलाकर वैलेंटाइन डे के मौके पर एक इंटेंस लव स्टोरी और एक बढ़िया परफॉरमेंस देखनी है तो इस फ़िल्म को देखा जा सकता है.

रेटिंग- 4 स्टार्स

